Preminuo legendarni profesor i dekan zagrebačkog fakulteta: 'Njegov odlazak veliki je gubitak'

Kineziološki fakultet u Zagrebu izvijestio je da je preminuo ugledni kineziolog Dragan Milanović (77), profesor emeritus zagrebačkog sveučilišta. Osim što je bio dugogodišnji profesor na Kineziološkom fakultetu, bio je poznat je kao vrhunski stručnjak za kondicijsku pripremu sportaša.

Obilježio je karijere poznatih sportaša i izbornika

- Profesor Milanović ostavio je neizbrisiv trag u akademskoj zajednici kroz dugogodišnji predani rad u nastavi, znanstveno-istraživačkom djelovanju i razvoju Fakulteta. Kao cijenjeni profesor i mentor, odgojio je generacije studenata, prenoseći im ne samo znanje i stručnost, već i vrijednosti odgovornosti i predanosti. Njegov znanstveni i stručni doprinos prepoznat je kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima, a svojim je radom značajno pridonio razvoju struke i unapređenju visokog obrazovanja. Kao profesor emeritus, i nakon umirovljenja ostao je aktivno povezan s Fakultetom, sudjelujući u akademskom životu i pružajući podršku mlađim generacijama nastavnika i istraživača. Njegov odlazak veliki je gubitak za našu akademsku zajednicu, ali i za sve koji su ga poznavali i s njime surađivali. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskrenu sućut, naveli su s fakulteta.

Kako prenosi Večernji list, obilježio je karijere mnogih hrvatskih trenera i sportaša - Dražena Petrovića, Krešimira Ćosića, a kod njega seu ispite polagali Ćiro Blažević, Zlatko Kranjčar, Zlatko Dalić, Dražen Ladić i mnogi drugi poznati sportaši.

Bio je i dekan KiF-a

Karijeru na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu započeo je davne 1972. godine kada je na diplomskim studijima postao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama i Programiranje kondicijske pripreme.

Početkom '90-ih obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1993. do 1997. funkciju dekana na istom fakultetu. Potom je četiri godine bio prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu, a od 2003. do 2007. obnašao je funkciju rektora odnosno dekana Društvenog Veleučilišta u Zagrebu.

Među ostalim, bio je i predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, a dobitnik je i niza nagrada i priznanja za svoj rad poput dvije Nagrade 'Franjo Bučar', Spomenice domovinskog rada, počasnog doktorata na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu, Državne nagrade za znanost Hrvatskog sabora, a odlikovan je, među ostalim, i odlikovanjem predsjednika Republike Hrvatske – Redom hrvatskog pletera.