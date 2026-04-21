Fakultet prometnih znanosti organizira Dan karijera, otvorenih vrata i studenata, evo kakav je program

Studentima će se predstaviti tvrtke iz prometa, logistike i aeronautike, a učenici će čuti što ih čeka na faksu i kakve su mogućnosti zapošljavanja.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu organizira Dan karijera, otvorenih vrata i studenata u srijedu 29. travnja 2026. godine od 10.00 do 14.00 sati u znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, ispred Objekta 71.

Na Danu karijera studentima će se predstaviti tvrtke iz područja prometa, logistike i aeronautike. Na Danu karijera poslodavci će studentima predstaviti djelatnosti njihovih tvrtki i mogućnosti zapošljavanja naših studenata po završetku studiranja. Sudjelovanje i predstavljanje tvrtki zamišljeno je putem izložbenih štandova u natkrivenom prostoru u šatoru ispred Objekta 71 znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj (Borongajska cesta 83f, Zagreb). Dan karijera, otvorenih vrata i studenata 2025. | Foto: FPZ

Dan otvorenih vrata namijenjen je srednjoškolcima kako bi im se prezentiralo što sve mogu studirati na Fakultetu prometnih znanosti, a s obzirom na istovremeno predstavljanje tvrtki iz područja prometa, logistike i aeronautike, na licu će se mjesta moći uvjeriti koje su mogućnosti zaposlenja i gdje bi mogli raditi po završetku studija. Dan karijera, otvorenih vrata i studenata 2025. | Foto: FPZ

Dan studenata Fakulteta okupit će naše studente koji će kroz druženje, igru i zabavu proslaviti svoj dan.