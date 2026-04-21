Dođi na FER-ove radionice i predavanja u sklopu Festivala znanosti

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) i ove godine sudjeluje na Festivalu znanosti, koji traje od 20. do 25. travnja 2026., na brojnim lokacijama i gradovima diljem Hrvatske. Ovogodišnja tema je Energija, jedno od ključnih područja suvremenog društva i održivog razvoja.

Kao i svake godine, program obuhvaća niz radionica, predavanja i prezentacija namijenjenih različitim uzrastima, a posebno izdvajamo petak, 24. travnja, kada će nastavnici i suradnici FER-a održati nekoliko zanimljivih predavanja i radionica u Tehničkom muzeja Nikola Tesla.

U Velikoj dvorani u 12:30 započinje radionica "Ljama Dama na izletu" koju vodi Ana Sović Kržić, a od 14 sati u istoj dvorani slijedi prezentacija "Robotski sustavi" pod vodstvom Stjepana Bogdana.

U 14:30 sati u Maloj dvorani kreće predavanje "Roboti, androidi i umjetna inteligencija kroz crtiće i filmove" koje će održati Ivan Marković, dok je od 18:15 predviđeno predavanje "Trebamo li više ili manje energije?" o kojem će raspravljati Predrag Pale.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete Festival znanosti te nam se pridruže u petak u Tehničkom muzeju Nikola Tesla!

O Festivalu

Festival znanosti manifestacija je koja se u Hrvatskoj kontinuirano održava od 2003. godine s ciljem približavanja znanosti široj javnosti. Kroz niz programa i aktivnosti nastoji se predstaviti znanstveni rad, unaprijediti percepcija znanstvenika te potaknuti mlade na istraživanje i stjecanje novih znanja.

Festival polazi od ideje da se rađamo znatiželjni, a ta se znatiželja kroz život može i treba razvijati – od dječjih pitanja zašto je nebo plavo i trava zelena, do složenih znanstvenih istraživanja u odrasloj dobi. Poticanje te prirodne radoznalosti u svim životnim fazama jedan je od ključnih ciljeva Festivala znanosti.

Organizatori Festivala su Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku, u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i British Councilom, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja.