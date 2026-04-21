Gasi se i treće veleučilište, evo što će biti sa studentima: 'Odluka je izazvala određeni šok, ali...'

Među veleučilištima koja su u proteklim tjednima dobila odluku o pripajanju drugim visokoškolskim ustanovama je i Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Početkom ožujka stigla im je odluka da će se pripojiti Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ). Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina u ovoj akademskoj godini studira 271 student i to na tri stručna prijediplomska studija - informatika, prometna logistika i operativni menadžment.

Nenad Sikirica, dekan Veleučilišta Hrvatsko zagorje za srednja.hr navodi da su razgovori o pripajanju još uvijek u tijeku, da su konstruktivni i da se traže najbolja moguća rješenja. Pa naglašava da su odgovori na naša pitanja isključivo njegovo mišljenje, a ne službeno stajalište Veleučilišta.

Studenti će i dalje studirati u Krapini

Odmah na početku zanimalo nas je što pripajanje znači za sadašnje studente - hoće li završiti studij pod istim uvjetima i diplomom ili ih očekuju promjene u programima, profesorima i lokaciji.

- Studenti koji studij završavaju u ovoj akademskoj godini trebali bi dobiti diplome i dopunske isprave o studiju Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, budući da sam postupak pripajanja, kao i sve pravne i administrativne radnje povezane s njegovom provedbom, zahtijevaju određeno vrijeme te se ne mogu okončati u kratkom roku. Svi studenti koji trenutačno studiraju na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina, ili će isto upisati ove godine, i nadalje će studirati u Krapini, u istim prostorima u kojima se nastava izvodi i sada. Nastavu će im izvoditi isti nastavnici kao i do sada, a stečena kvalifikacija i zvanja bit će istovjetni onima koja su prethodnih godina stjecali studenti koji su završavali studij na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina. Nakon dovršetka postupka pripajanja, studenti će dobivati diplome i dopunske isprave o studiju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Predviđeno je sklapanje dvaju ugovora: Ugovora o pripajanju i Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, kojim bi se detaljnije uredila međusobna prava i obveze, a osobito pitanja vezana uz provedbu inicijalne akreditacije uslijed statusne promjene, prijenos imovine, prijelaz studenata i zaposlenika Veleučilišta, prijenos arhive, financijskih sredstava, sredstava za rad i druge opreme, korištenje prostora i opreme od strane nove ustanove - Tehničkog veleučilišta u Zagrebu - kao i druga pitanja od značaja za provedbu pripajanja, navodi Sikirica za srednja.hr

Upravo zato što je riječ o složenom procesu i mnogo je područja koje je nužno uskladiti, dodaje, trenutačno nije moguće dati precizan odgovor na pitanje kada će proces biti u potpunosti gotov. Nenad Sikirica | foto: Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

'Odluka je, razumljivo, izazvala određeni šok'

Inače, prije četiri godine Ministarstvo je Veleučilištu privremeno moralo zabraniti upise - u svim područjima vanjskog vrednovanja ocijenjeni su minimalnom razinom kvalitete. Da bi im država lani odobrila 400.000 eura za daljnji razvoj. Dekana pitamo i je li slutio da će ovakva odluka biti donesena s obzirom na rezultate upisa na Veleučilište Hrvatsko zagorje.

- Odluka je, razumljivo, izazvala određeni šok, no ne bih rekao da je predstavljala potpuno iznenađenje, budući da se već godinama na razini sustava visokog obrazovanja govori o potrebi njegove racionalizacije. Ipak, važno je naglasiti da je već na prvom sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, posvećenom pitanju pripajanja Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, izričito istaknuto kako uzrok takve odluke nije slab upis, čega smo i sami svjesni, nego drugi strukturni i institucionalni parametri. Naime, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina izvodi tri stručna prijediplomska studija, pri čemu nema ustrojen nijedan stručni diplomski studij, a nastava se izvodi istodobno za redovite i izvanredne studente, zbog čega je broj studenata po grupi zadovoljavajući, navodi Sikirica.

Kao ključni problem ističe nedostatan broj stalno zaposlenih nastavnika, kao i nedovoljan broj nenastavnog osoblja.

'Postojeći model postaje teško održiv'

Od početka veljače maturanti mogu prijavljivati studije u sustavu Postani student, a otvorene su tada i prijave na studije ovog Veleučilišta. Dekan ističe da učenici i dalje, bez ikakvih zapreka, mogu odabrati jedan od triju stručnih prijediplomskih studija.

- Studij će pohađati u Krapini te će im biti omogućeno da završe studij po programu koji su upisali. Pritom je važno naglasiti da postoji izuzetno velika vjerojatnost da će, po završetku studija, dobiti diplomu i dopunsku ispravu o studiju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, navodi Sikirica.

Budući da se u Ministarstvu obrazovanja održao sastanak na ovu temu, pitamo ga i je li dobio odgovor na pitanje zašto je ova odluka donesena. Preostala dva sveučilišta o kojima smo pisali, a koje čeka slična sudbina - ono u Kninu i Čakovcu - dobila su obrazloženje da je riječ o planiranim aktivnostima u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka

'Žao mi je što se ponekad stvara dojam da su veleučilišta glavni problem'

Priznaje, postoji osobni i profesionalni žal zbog činjenice da će ustanova koju je osnivao i radio 19 godina prestati postojati kao samostalna pravna osoba. Ipak, svjestan je da se sustav visokog obrazovanja mora racionalizirati, 'i to ne samo iz financijskih razloga, nego i iz stručnih, razvojnih i znanstvenih razloga, kako bi u konačnici bio kvalitetniji i funkcionalniji.'

Što će biti sa zaposlenicima?

A što pripajanje znači za zaposlenike? Sikirica za kraj kaže da bi prema prvim postignutim dogovorima svi postojeći djelatnici isto trebali postati zaposlenici TVZ-a, ali s radnim mjestom u Krapini.

- Takvo je rješenje i organizacijski i provedbeno ostvarivo. Štoviše, treba imati u vidu da Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina i sada manje od 50 posto nastave pokriva zaposlenicima u stalnom radnom odnosu, uz istodoban manjak nenastavnog osoblja. Upravo zato ovakav model integracije može predstavljati i priliku za stabilizaciju kadrovskog sustava, jačanje institucionalne potpore te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad nastavnog i administrativnog osoblja, podcrtava dekan.