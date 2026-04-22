Učenici pokorili Hrvatsku, a onda im se dogodio zanimljiv obrat: Javio im se FER

Učenici Gimnazije Frane Petrića osvojili su Nacionalnu kviz ligu srednjih škola, a četvorica su rekli da bi upisali FER. Faks im je sad poslao pismo.

Učenici Gimnazije Franje Petrića u ožujku su osvojili Nacionalnu kviz ligu srednjih škola. U razgovoru za naš portal četvorica učenika rekli su da žele upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.

Neko vrijeme nakon objave našeg teksta školi se javio fakultet, a njihovo pismo oduševilo je takozvani zadarski MIOC.

'Uspjeh odražava širinu znanja, interes i timski duh'

U pobjedničkom timu, koji su činili Kristijan Mrkela, Jakov Peroš, Bartol Periš, Jure Skoblar i Marko Lovrović, čak četvorica učenika htjela bi upisati baš FER, dok bi Marko Lovrović najradije upisao studij medicine. FER je odlučio nagraditi njihov uspjeh, ali i činjenica da učenici ciljaju upisati baš taj faks lijepa je pohvala i samom fakultetu.

- Poštovana ravnateljice, nedavno smo saznali za uspjeh Vaših maturanata na Nacionalnoj kviz ligi srednjih škola. Njihova pobjeda u konkurenciji srednjoškolaca iz cijele Hrvatske posebno je vrijedan uspjeh te odražava širinu znanja, interes i timski duh. Posebno nas veseli činjenica da čak četvorica učenika razmatraju upis na Fakultet elektrotehnike i računarstva. Vjerujemo da njihov interes za tehnička i inženjerska područja odražava uz njihovu osobnu motivaciju i kvalitetu rada Vaše škole, napisao je u pismu ravnateljici Blanki Pedišić prodekan za studente s FER-a Tomislav Jagušt.

'Nadamo se da će im ovo biti dodatni poticaj'

U znak pažnje FER je zadarskom MIOC-u poslao prigodne poklone, a škola je na svom Facebooku s oduševljenjem podijelila pismo uz status 'FER je (uvijek) fer'.

- Nadamo se da će im ovo biti dodatni poticaj na njihovom daljnjem obrazovnom putu te da ćemo ih uskoro imati priliku pozdraviti kao naše studente. Još jednom čestitamo učenicima na postignutom rezultatu i zahvaljujemo Vam na Vašem doprinosu u obrazovanju i razvoju mladih talenata. Srdačan pozdrav, napisao je Jagušt u pismu.

Podsjetimo, finale Nacionalne kviz lige srednjih škola održano je početkom ožujka u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku. Pobjednički tim čine petorica maturanata, koji kažu da su se posebno izdvojili jer su među rijetkima znali odgovore na pitanja o Formuli 1.