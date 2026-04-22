Ovo je čitav dokument nacionalnih kriterija za napredovanje profesora, evo i kad stupaju na snagu

U Narodnim novinama konačno su objavljeni Nacionalni sveučilišni, znanstveni i umjetnički kriteriji za napredovanje na fakultetima i institutima. Na snagu stupaju već idući tjedan, 29. travnja, s time da je određen prijelazni rok tijekom pet godina odnosno 60 mjeseci, tijekom kojega će pristupnici moći birati prema kojim kriterijima žele napredovati.

Novim kriterijima se utvrđuju se opći, horizontalni, vertikalni i posebni kriteriji, o kojima smo detaljno izvještavali u više navrata, posljednji put proteklog tjedna kada ih je javnosti predstavio Hrvoje Buljan, predsjednik Nacionalnog vijeće za visoko obrazovanje. O tome više možete čitati ovdje.

Opći, horizontalni, vertikalni i posebni kriteriji

Kako je navedeno i u samom dokumentu objavljenom u Narodnim novinama, opći kriteriji obuhvaćaju niz obveznih kriterija koje pristupnik mora ispuniti da bi mogao biti izabran ili reizabran na odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu odnosno institutu.

Nadalje, horizontalni kriteriji odnose se na vrednovanje znanstvenih odnosno umjetničkih elemenata Nacionalnih kriterija i utvrđuju se za određeno znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i znanstveno radno mjesto. Horizontalne kriterije pristupnik mora ispuniti kumulativno.

Vertikalni kriteriji odnose se na vrednovanje znanstvenih odnosno umjetničkih elemenata Nacionalnih kriterija, specifični su za određeno znanstveno, interdisciplinarno ili umjetničko područje odnosno polje i utvrđuju se za znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i znanstveno radno mjesto.

Posebni kriteriji, stoji u dokumentu odnose se na vrednovanje nastavnih odnosno stručnih elemenata Nacionalnih kriterija i utvrđuju se za znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto. Posebni kriteriji sastoje se od kriterija nastavnog doprinosa, znanstveno-stručnog doprinosa, umjetničko-stručnog doprinosa te doprinosa društvenoj misiji i prepoznatljivosti.

Raniji se kriteriji nisu primjenjivali na zaposlenike instituta

Protekli tjedan Buljan je objasnio kako je ranije svako područje znanosti imalo svoje kriterije, a jedna od većih novosti je da se isti kriteriji sve do sada nisu primjenjivali na institute.

- Prirodne znanosti svoje kriterije, tehničke znanosti svoje kriterije i tako dalje. Čak i u okviru jednog područja postojale su razlike između polja, dakle matematika je imala nešto drugačije kriterije od fizike i kemije. To je nešto što je vrijedilo i za sveučilišta, veleučilišta i znanstvene institute. Bitno je naglasiti da su nastavni i znanstveno-stručni kriteriji identični za sva područja znanosti, dakle uvjeti rektorskog zbora su identični za sva područja znanosti. Ti kriteriji su bili do sada samo za ljude koji su radili na sveučilištima i fakultetima, dakle samo za visoka učilišta. To znači da se nisu primjenjivali za institute, rekao je Buljan.

U dokumentu u nastavku možete proučiti nove Nacionalni sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije.