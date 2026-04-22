Studenti roštiljaju kod fakulteta, međutim razlog nije baš sretan: 'Veliki nam je to problem'

Menza besplatna, ali splitski student oprezan: 'Nema do naše, ali janjetina je dobra'
Iako ne košta ni centa, grčka menza nije baš kao ona u Splitu, kaže nam student koji je tamo na razmjeni.
07:14 25 d 28.03.2026
22. travanj 2026.
Pred menzom Zeleni paviljon danas su se okupili nezadovoljni studenti i roštiljali iz prosvjeda. Naime njihova menza zatvorena je još od Božića.
Studenti Agronomskog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu danas su se okupili pred zajedničkom menzom koja je već mjesecima zatvorena. U znak mirnog prosvjeda pred zatvorenim restoranom pripremili su roštilj, a iako je cilj okupljanja bio miran prosvjed, atmosfera je bila prilično dobra.
O situaciji smo razgovarali sa studentskom predstavnicom Boženom Milinković, koja nam je rekla da je menza zatvorena još prije Božića. Prošla su već četiri mjeseca, a studenti nemaju alternativu za subvencioniranu prehranu.
- Prva pekara nam je na pola sata pješice. Ekonomski fakultet nam nije toliko blizu, potrošimo minimalno sat vremena kad idemo do Ekonomije. Veliki nam je to problem. Međutim profesori nam izlaze u susret. Daju nam da izađemo malo ranije da možemo otići pojesti ili da ranije završimo da idemo jesti jer u ovom dijelu Zagreba nemamo menzu, ispričala nam je Milinković.
Objašnjava nam da je menza zatvorena zbog vlage, jer je u nju prokišnjavalo. Dodaje da unutra nisu ni uvjeti za rad niti za biti unutar zgrade. Međutim o otvaranju studenti ne znaju ništa. Kaže da ne dobivaju nikakav odgovor.
Studenti s kojima smo razgovarali nezadovoljni su što se po pitanju sanacije zgrade u kojoj je restoran očito nije poduzelo još ništa. Kroz staklo ondje se vide uredno poslagane stolice i poslužavnici, kao da je vrijeme stalo na četiri mjeseca. Na vratima piše da je restoran privremeno zatvoren zbog tehničkih razloga.
- Koliko vidim nisu ništa napravili od kad je menza zatvorena. Više nitko ne jede na faksu. Iz Studentskog centra su nam rekli da nam je najbliža menza udaljena dvije stanice tramvajem, to je Ekonomski faks s najviše studenata u državi. I ovako i onako se svi guraju u tu menzu. Do Borongaja je nemoguće doći javnim prijevozom. Mislim da je ironično da se stalno gura neka prehrambena sigurnost i slično, a nama studentima Agronomije koji bi to trebali omogućiti ne možemo imati ni menzu. Koliko sam vidio u menzi nije ni čavao zabijen, priča nam student Martin.
Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija
Bilo bi super kad bi naši studentski centri isto otišli na kratki Erasmus i provjerili kako se studentska prehrana priprema u inozemstvu.
08:53 31 d 22.03.2026
Studentima nije dan nikakav rok u kojem mogu očekivati da će menza ponovno otvoriti svoja vrata, a kako smo doznali, mnogima nije jasno zašto je uopće zatvorena.
- Svaki put je neki drugi razlog, ali zgrada je jako loše napravljena. Vjerojatno hidroizolacija ne valja koliko smo čuli. To je vjerojatno neki jako težak popravak ako se sad zgrada više ne može ni koristiti. Radovi uopće nisu krenuli. Unutra je još bor od Božića. Samo po tome se vidi da se ništa ne radi, priča nam student Mislav.
Država studentima mjesecima greškom uplaćivala više novca na iksici: Oni misle da su zakinuti
Studenti koji ostvaruju razinu prava 1 na iksici požalili su se da im je smanjena subvencija, a istina je da su do sad greškom dobivali više novca.
10:00 50 d 03.03.2026
Možeš li jesti na dvije iksice ako studiraš na dva faksa? Evo što kaže Pravilnik
09:26 79 d 02.02.2026
Razgovarali smo i s dekanom Agronomskog fakulteta Aleksandrom Mešićem, koji nam objašnjava da menzom upravlja Studentski centar, koji je donio odluku o njenom zatvaranju. Na web stranici SC-a jednostavno je navedeno da restoran Zeleni paviljon ne radi.
- Naši studenti su izvrsni i u pravilu im osiguravamo najbolje uvjete studiranja. Trenutačno međutim nemaju pristup ni menzi ni knjižnici što smatramo krajnje neprihvatljivim, priča nam dekan Mešić.
Neki studenti vikendima ne mogu jeftino jesti u menzi: 'Nemaju pravo'
07:48 87 d 25.01.2026
On navodi da ulazak u knjižnicu trenutačno onemogućava uprava Šumarskog fakulteta iz razloga koji upravi Agronomskog, kako kaže, nisu jasni. Međutim kaže da će to fakultet riješiti u narednim tjednima.
- Naš je prioritet studentima što prije vratiti uvjete koje zaslužuju i na tome intenzivno radimo. U međuvremenu smo osposobili dio prostora koji su bili neiskorišteni da studenti unutar naših zgrada mogu sjediti, učiti i raditi tako da smo vrlo brzo nakon što je zatvorena menza uredili i lounge zonu i uredili smo prostor sa stolovima na kojima mogu zaista učiti, raditi. Osigurali smo nove vending aparate koji možda nisu najprimjereniji, ali to je ono što smo u skladu s tehničkim uvjetima mogli napraviti, priča dekan Mešić.
Rekao nam je da uprava radi na tome da što prije nakon obnove uđe u posjed studentske knjižnice i čitaonice. To je po njemu posebno važno jer studenti sad uče na hodnicima fakulteta, gdje su privremeno postavljeni stolovi.
Podsjetimo, kamen temeljac za ovu menzu postavljen je 2014. godine, a svoja vrata otvorila je 2021. godine. Koštala je gotovo 3,2 milijuna eura, a prije otvaranja u dva navrata je platila nekoliko tehničkih pregleda, o čemu smo već pisali.
Studenti će još kratko vrijeme morati pričekati do ulaska u knjižnicu, a neko vjerojatno duže vrijeme do povratka u svoju menzu. Danas su iskazali svoje nezadovoljstvo i barem se jedan dan kod fakulteta dobro najeli.
Isprobala sam trik za učenje omiljenog nastavnika: Testirala sam znanje prije i poslije, evo rezultata
Moja metoda učenja nikad nije bila sofisticirana. Kad je popularni nastavnik Nemčić objavio trik za pametnije učenje, znala sam da ga moram isprobati.
15:50 7 h 22.04.2026
Dosadan i zastario studij bez perspektive? Studenti su nam rekli što je mit, a što istina o njihovom faksu
O svakom faksu kruži hrpa mitova, a ni Agronomski nije iznimka. Pitali smo njihove studente koliko u njima ima istine, a koliko predrasuda.
16:20 7 h 22.04.2026
Zašto bi svaki izlazak bio isti? Donosimo nove opcije za zabavu već od 5 eura u tri velika grada
'Petica za zabavu' nova je studentska i srednjoškolska ponuda s kojom za samo 5 € možete isprobati bowling i laser tag, a dobijete i popuste na piće.
13:30 1 d 21.04.2026
Pokrenut doktorski studij u jednom od najtraženih područja: Predaju međunarodni profesori, a upisi su otvoreni
Studenti će raditi na naprednoj infrastrukturi i surađivati s mentorima iz više zemalja kroz hibridni oblik nastave. Predstavljanje je 30. travnja.
00:01 2 d 20.04.2026
Dobra plaća, iskustvo, nova poznanstva? Pitali smo učenike strukovne škole što očekuju od prvog posla
Dok se bliži kraj srednje škole, mnogi učenici razmišljaju o prvim poslovnim koracima. Neki već imaju plan, dok drugi još traže svoj smjer.
16:20 5 d 17.04.2026
Zagrebački studenti pobijedili konkurenciju s Cambridgea i Oxforda na međunarodnom matematičkom natjecanju
U konkurenciji 100 studenata iz 20 zemalja i sveučilišta poput Cambridgea i Oxforda, na prvom Delta natjecanju slavila je domaća ekipa.
14:30 5 d 17.04.2026
Maturanti, muči vas opća kultura na prijemnom za arhitekturu? Ovo vam može pomoći
Opća kultura mnogima je najnepredvidiviji dio prijemnog za arhitekturu. Arhitektica Leila Nanuk zato maturantima pomaže kroz besplatan newsletter.
13:50 6 d 16.04.2026
Studenti su ovo godinama željeli, a sad je konačno njihovo: Planiraju totalno promijeniti studentski život
Sadašnji studenti Sveučilišta u Puli ostavljaju nasljeđe budućim generacijama - otvoren je prostor za učenje, druženje i zabavu, sve pod istim krovom.
08:00 6 d 16.04.2026
Ovo je čitav dokument nacionalnih kriterija za napredovanje profesora, evo i kad stupaju na snagu
Nacionalni kriteriji za napredovanje zaposlenika fakulteta i instituta objavljeni su u Narodnim novinama, a na snagu stupaju idući tjedan.
13:48 9 h 22.04.2026
Učenici pokorili Hrvatsku, a onda im se dogodio zanimljiv obrat: Javio im se FER
Učenici Gimnazije Frane Petrića osvojili su Nacionalnu kviz ligu srednjih škola, a četvorica su rekli da bi upisali FER. Faks im je sad poslao pismo.
11:48 11 h 22.04.2026
Gasi se i treće veleučilište, evo što će biti sa studentima: 'Odluka je izazvala određeni šok, ali...'
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje ima 271 studenta, odlučilo je Ministarstvo obrazovanja, pripojit će se Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
15:56 1 d 21.04.2026
Preminuo legendarni profesor i dekan zagrebačkog fakulteta: 'Njegov odlazak veliki je gubitak'
Dragan Milanović, ugledni hrvatski kineziolog, preminuo je u 78. godini života. Obilježio je karijere mnogih poznatih sportaša i domaćih izbornika.
10:57 1 d 21.04.2026