Studenti roštiljaju kod fakulteta, međutim razlog nije baš sretan: 'Veliki nam je to problem'

Pred menzom Zeleni paviljon danas su se okupili nezadovoljni studenti i roštiljali iz prosvjeda. Naime njihova menza zatvorena je još od Božića.

Studenti Agronomskog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu danas su se okupili pred zajedničkom menzom koja je već mjesecima zatvorena. U znak mirnog prosvjeda pred zatvorenim restoranom pripremili su roštilj, a iako je cilj okupljanja bio miran prosvjed, atmosfera je bila prilično dobra.

O situaciji smo razgovarali sa studentskom predstavnicom Boženom Milinković, koja nam je rekla da je menza zatvorena još prije Božića. Prošla su već četiri mjeseca, a studenti nemaju alternativu za subvencioniranu prehranu.

- Prva pekara nam je na pola sata pješice. Ekonomski fakultet nam nije toliko blizu, potrošimo minimalno sat vremena kad idemo do Ekonomije. Veliki nam je to problem. Međutim profesori nam izlaze u susret. Daju nam da izađemo malo ranije da možemo otići pojesti ili da ranije završimo da idemo jesti jer u ovom dijelu Zagreba nemamo menzu, ispričala nam je Milinković.

Najbliža menza je u Ekonomskom gdje se već gura brdo studenata

Objašnjava nam da je menza zatvorena zbog vlage, jer je u nju prokišnjavalo. Dodaje da unutra nisu ni uvjeti za rad niti za biti unutar zgrade. Međutim o otvaranju studenti ne znaju ništa. Kaže da ne dobivaju nikakav odgovor.

Studenti s kojima smo razgovarali nezadovoljni su što se po pitanju sanacije zgrade u kojoj je restoran očito nije poduzelo još ništa. Kroz staklo ondje se vide uredno poslagane stolice i poslužavnici, kao da je vrijeme stalo na četiri mjeseca. Na vratima piše da je restoran privremeno zatvoren zbog tehničkih razloga.

- Koliko vidim nisu ništa napravili od kad je menza zatvorena. Više nitko ne jede na faksu. Iz Studentskog centra su nam rekli da nam je najbliža menza udaljena dvije stanice tramvajem, to je Ekonomski faks s najviše studenata u državi. I ovako i onako se svi guraju u tu menzu. Do Borongaja je nemoguće doći javnim prijevozom. Mislim da je ironično da se stalno gura neka prehrambena sigurnost i slično, a nama studentima Agronomije koji bi to trebali omogućiti ne možemo imati ni menzu. Koliko sam vidio u menzi nije ni čavao zabijen, priča nam student Martin.

'Unutra je još bor od Božića'

Studentima nije dan nikakav rok u kojem mogu očekivati da će menza ponovno otvoriti svoja vrata, a kako smo doznali, mnogima nije jasno zašto je uopće zatvorena.

- Svaki put je neki drugi razlog, ali zgrada je jako loše napravljena. Vjerojatno hidroizolacija ne valja koliko smo čuli. To je vjerojatno neki jako težak popravak ako se sad zgrada više ne može ni koristiti. Radovi uopće nisu krenuli. Unutra je još bor od Božića. Samo po tome se vidi da se ništa ne radi, priča nam student Mislav.

Osim menze na fakultetu je zatvorena i knjižnica

Razgovarali smo i s dekanom Agronomskog fakulteta Aleksandrom Mešićem, koji nam objašnjava da menzom upravlja Studentski centar, koji je donio odluku o njenom zatvaranju. Na web stranici SC-a jednostavno je navedeno da restoran Zeleni paviljon ne radi.

- Naši studenti su izvrsni i u pravilu im osiguravamo najbolje uvjete studiranja. Trenutačno međutim nemaju pristup ni menzi ni knjižnici što smatramo krajnje neprihvatljivim, priča nam dekan Mešić.

'Prioritet je studentima vratiti uvjete koje zaslužuju'

On navodi da ulazak u knjižnicu trenutačno onemogućava uprava Šumarskog fakulteta iz razloga koji upravi Agronomskog, kako kaže, nisu jasni. Međutim kaže da će to fakultet riješiti u narednim tjednima.

- Naš je prioritet studentima što prije vratiti uvjete koje zaslužuju i na tome intenzivno radimo. U međuvremenu smo osposobili dio prostora koji su bili neiskorišteni da studenti unutar naših zgrada mogu sjediti, učiti i raditi tako da smo vrlo brzo nakon što je zatvorena menza uredili i lounge zonu i uredili smo prostor sa stolovima na kojima mogu zaista učiti, raditi. Osigurali smo nove vending aparate koji možda nisu najprimjereniji, ali to je ono što smo u skladu s tehničkim uvjetima mogli napraviti, priča dekan Mešić.

Uprava se nada da će studenti uskoro moći u knjižnicu i čitaonicu

Rekao nam je da uprava radi na tome da što prije nakon obnove uđe u posjed studentske knjižnice i čitaonice. To je po njemu posebno važno jer studenti sad uče na hodnicima fakulteta, gdje su privremeno postavljeni stolovi.

Podsjetimo, kamen temeljac za ovu menzu postavljen je 2014. godine, a svoja vrata otvorila je 2021. godine. Koštala je gotovo 3,2 milijuna eura, a prije otvaranja u dva navrata je platila nekoliko tehničkih pregleda, o čemu smo već pisali.

Studenti će još kratko vrijeme morati pričekati do ulaska u knjižnicu, a neko vjerojatno duže vrijeme do povratka u svoju menzu. Danas su iskazali svoje nezadovoljstvo i barem se jedan dan kod fakulteta dobro najeli.