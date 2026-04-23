Sveučilište se pohvalilo uspjehom prorektora: Dobio je prestižnu međunarodnu nagradu

Riječki prorektor Marin Karuza dio je tima koji je osvojio prestižnu Breakthrough nagradu u fundamentalnoj fizici za 2026. godinu.
Sveučilište u Rijeci pohvalilo se uspjehom svog prorektora Marina Karuze, inače profesora na Fakultetu za fiziku na Sveučilištu u Rijeci. Karuza je izvijestili su, dio međunarodne kolaboracije koja je dobitnik prestižne Breakthrough nagrade u fundamentalnoj fizici za 2026. godinu.
- Nagrada je dodijeljena kolaboraciji Muon g-2 za mjerenje anomalnog magnetskog momenta miona. Istraživanje objedinjuje fiziku od kvantne, preko elektrodinamike i čestične fizike do opće teorije relativnosti. Nagrada je rezultat višedesetljetnih napora u okviru triju eksperimenata u CERN-u, Brookhaven National Laboratoryju i Fermilabuu, koji su redom, desetljeće za desetljeće, pomicali granice mjerne preciznosti i otvarali pitanja o postojanju nove fizike izvan Standardnog modela. Za razliku od Nobelove nagrade, s kojom dijeli prestiž i mnoge laureate, Breakthrough nagrada može biti dodijeljena i za istraživanja velikih istraživačkih timova što je čini osobito relevantnom za suvremenu eksperimentalnu fiziku, navode sa Sveučilišta u Rijeci.
Prorektoru Karuzi, kao i njegovim kolegama iz kolaboracije, čestitali su na ovom prestižnom uspjehu. Marin Karuza je od 2023. redoviti profesor Fakulteta za fiziku u Rijeci. Diplomu i doktorat iz fizike stekao je na Fakultetu matematičkih, fizičkih i prirodnih znanosti na Sveučilištu u Trstu.
U životopisu navodi da se u znanstvenom radu orijentira na korištenje naprednih optičkih tehnika za precizna mjerenja u bazičnoj znanosti, a Google Scholar navodi da za svoje radove ima 9.145 citata. Karuza je, inače, na posljednjim izborima za rektora bio protukandidat novom riječkom rektoru Goranu Hauseru.
