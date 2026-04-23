Studentice zagrebačkog Pravnog fakulteta pobijedile na svjetskom natjecanju, prvi put za Hrvatsku

Studentice Pravnog fakulteta u Zagrebu Tena Đapić i Mihaela Geber osvojile su prvo mjesto na prestižnom svjetskom natjecanju u savjetovanju klijenata Brown Mosten International Client Consultation Competition (BM ICCC) koje je ove godine održano u Zagrebu.
Riječ je o prvom takvom uspjehu za Hrvatsku od njegova osnutka 1972. godine. Natjecanje okuplja studente prava iz cijeloga svijeta, a temelji se na simulaciji savjetovanja klijenata, pri čemu sudionici razvijaju ključne kompetencije poput prepoznavanja pravnih problema, strukturiranja pravnog savjeta te učinkovite i razumljive komunikacije s klijentima.
Uspjeh zagrebačkih studentica rezultat je sustavne pripreme i mentorstva dr. sc. Jurja Brozovića s Katedre za građansko procesno pravo. U radu s timom sudjelovala je i nekadašnja polufinalistica natjecanja Nikolina Filipović, pridonoseći prijenosu znanja i iskustva novoj generaciji studenata.
Uz natjecateljski rezultat, , ističe se i organizacijski uspjeh ovogodišnjeg izdanja natjecanja. Pravni fakultet u Zagrebu ugostio je više od 30 studenata iz Europe i svijeta, čime je Zagreb potvrdio i svoju ulogu važnog središta međunarodne pravne i akademske suradnje. Pozitivne reakcije sudionika i stručnjaka potvrđuju visoku razinu organizacije i gostoprimstva.
Ovaj uspjeh rezultat je zajedničkog rada Fakulteta, studenata, mentora, alumnija i partnera te dugogodišnjeg ulaganja u razvoj kliničkog pravnog obrazovanja i prijenos znanja između generacija. Posebna zahvalnost upućuje se sucima i glumcima na njihovom doprinosu, kao i donatorima i partnerima bez čije podrške realizacija natjecanja ne bi bila moguća:
Uitgeverij Gianni
Ante Kožul (Kožul & Petrinović)
Odvjetničko društvo Fijačko & Barović
Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri
Odvjetničko društvo Babić, Brborović & partneri
Odvjetničko društvo Ilić & Ilić
Odvjetnički ured Alan Kubat
Odvjetničko društvo Žurić & partneri, u suradnji s Kingstellarom
Zajednički odvjetnički ured Vlašić Posavec & Mećar
Europska mreža za kliničko pravno obrazovanje (nefinancijski partner)
Osvajanjem prvog mjesta i uspješnom organizacijom međunarodnog natjecanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodatno je učvrstio svoju međunarodnu poziciju te potvrdio važnost razvoja praktičnih vještina u pravnom obrazovanju.