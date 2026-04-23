Studentice zagrebačkog Pravnog fakulteta pobijedile na svjetskom natjecanju, prvi put za Hrvatsku

Povijesni uspjeh na Brown Mosten International Client Consultation Competition 2026., održanom u Zagrebu postigle su studentice Tena i Mihaela.

Studentice Pravnog fakulteta u Zagrebu Tena Đapić i Mihaela Geber osvojile su prvo mjesto na prestižnom svjetskom natjecanju u savjetovanju klijenata Brown Mosten International Client Consultation Competition (BM ICCC) koje je ove godine održano u Zagrebu.

Riječ je o prvom takvom uspjehu za Hrvatsku od njegova osnutka 1972. godine. Natjecanje okuplja studente prava iz cijeloga svijeta, a temelji se na simulaciji savjetovanja klijenata, pri čemu sudionici razvijaju ključne kompetencije poput prepoznavanja pravnih problema, strukturiranja pravnog savjeta te učinkovite i razumljive komunikacije s klijentima. Foto: Pravni fakultet u Zagrebu

Uspjeh zagrebačkih studentica rezultat je sustavne pripreme i mentorstva dr. sc. Jurja Brozovića s Katedre za građansko procesno pravo. U radu s timom sudjelovala je i nekadašnja polufinalistica natjecanja Nikolina Filipović, pridonoseći prijenosu znanja i iskustva novoj generaciji studenata.

Uz natjecateljski rezultat, , ističe se i organizacijski uspjeh ovogodišnjeg izdanja natjecanja. Pravni fakultet u Zagrebu ugostio je više od 30 studenata iz Europe i svijeta, čime je Zagreb potvrdio i svoju ulogu važnog središta međunarodne pravne i akademske suradnje. Pozitivne reakcije sudionika i stručnjaka potvrđuju visoku razinu organizacije i gostoprimstva. Foto: Pravni fakultet u Zagrebu

Ovaj uspjeh rezultat je zajedničkog rada Fakulteta, studenata, mentora, alumnija i partnera te dugogodišnjeg ulaganja u razvoj kliničkog pravnog obrazovanja i prijenos znanja između generacija. Posebna zahvalnost upućuje se sucima i glumcima na njihovom doprinosu, kao i donatorima i partnerima bez čije podrške realizacija natjecanja ne bi bila moguća:

Uitgeverij Gianni

Ante Kožul (Kožul & Petrinović)

Odvjetničko društvo Fijačko & Barović

Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri

Odvjetničko društvo Babić, Brborović & partneri

Odvjetničko društvo Ilić & Ilić

Odvjetnički ured Alan Kubat

Odvjetničko društvo Žurić & partneri, u suradnji s Kingstellarom

Odvjetničko društvo Ilej & partneri

Odvjetničko društvo Šavorić & partneri

Odvjetnički ured Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka

Zajednički odvjetnički ured Vlašić Posavec & Mećar

Europska mreža za kliničko pravno obrazovanje (nefinancijski partner)

Osvajanjem prvog mjesta i uspješnom organizacijom međunarodnog natjecanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodatno je učvrstio svoju međunarodnu poziciju te potvrdio važnost razvoja praktičnih vještina u pravnom obrazovanju.