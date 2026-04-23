Studentice zagrebačkog Pravnog fakulteta pobijedile na svjetskom natjecanju, prvi put za Hrvatsku

srednja.hr

23. travanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Foto: Pravni fakultet u Zagrebu

Povijesni uspjeh na Brown Mosten International Client Consultation Competition 2026., održanom u Zagrebu postigle su studentice Tena i Mihaela.

Studentice Pravnog fakulteta u Zagrebu Tena Đapić i Mihaela Geber osvojile su prvo mjesto na prestižnom svjetskom natjecanju u savjetovanju klijenata Brown Mosten International Client Consultation Competition (BM ICCC) koje je ove godine održano u Zagrebu.

Riječ je o prvom takvom uspjehu za Hrvatsku od njegova osnutka 1972. godine. Natjecanje okuplja studente prava iz cijeloga svijeta, a temelji se na simulaciji savjetovanja klijenata, pri čemu sudionici razvijaju ključne kompetencije poput prepoznavanja pravnih problema, strukturiranja pravnog savjeta te učinkovite i razumljive komunikacije s klijentima.

Uspjeh zagrebačkih studentica  rezultat je sustavne  pripreme i mentorstva dr. sc. Jurja Brozovića s Katedre za građansko procesno pravo. U radu s timom sudjelovala je i  nekadašnja polufinalistica natjecanja Nikolina Filipović, pridonoseći prijenosu znanja i iskustva novoj generaciji studenata.

Uz natjecateljski rezultat, , ističe se i organizacijski uspjeh ovogodišnjeg izdanja natjecanja. Pravni fakultet u Zagrebu  ugostio je više od 30 studenata iz Europe i svijeta, čime je Zagreb  potvrdio i svoju ulogu važnog središta međunarodne pravne i akademske suradnje.  Pozitivne reakcije sudionika i stručnjaka potvrđuju visoku razinu organizacije i gostoprimstva.

Ovaj uspjeh rezultat je zajedničkog rada Fakulteta, studenata, mentora, alumnija i partnera te dugogodišnjeg ulaganja u razvoj kliničkog pravnog obrazovanja i prijenos znanja između generacija. Posebna zahvalnost upućuje se sucima i glumcima na njihovom doprinosu, kao i donatorima i partnerima bez čije podrške realizacija natjecanja ne bi bila moguća:

  • Uitgeverij Gianni
  • Ante Kožul (Kožul & Petrinović)
  • Odvjetničko društvo Fijačko & Barović
  • Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri
  • Odvjetničko društvo Babić, Brborović & partneri
  • Odvjetničko društvo Ilić & Ilić
  • Odvjetnički ured Alan Kubat
  • Odvjetničko društvo Žurić & partneri, u suradnji s Kingstellarom
  • Odvjetničko društvo Ilej & partneri
  • Odvjetničko društvo Šavorić & partneri
  • Odvjetnički ured Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka
  • Zajednički odvjetnički ured Vlašić Posavec & Mećar
  • Europska mreža za kliničko pravno obrazovanje (nefinancijski partner)

Osvajanjem prvog mjesta i uspješnom organizacijom međunarodnog natjecanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodatno je učvrstio svoju međunarodnu poziciju  te potvrdio važnost razvoja praktičnih vještina u pravnom obrazovanju.

Brown Mosten International Client Consultation Competition Tena Đapić Mihaela Geber Pravni fakultet Pravni fakultet Zagreb