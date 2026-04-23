Kako su studenti Agronomskog fakulteta u Zagrebu pomogli tvrtki otkriti što mladi stvarno misle o sardinama?

Studenti diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu u Zagrebu pokazali su kako kombinacija teorije i prakse daje najbolje rezultate pri usvajanju znanja i sve to u suradnji s jednom od najvećih domaćih kompanija, Podravka d.d..

U sklopu predmeta „Istraživanje tržišta“, studenti su dobili pravi izazov, a to je pronaći odgovor na pitanje zašto mladi ne biraju konzervirane srdele, odnosno sardine i kako to promijeniti? Fokus je bio na novom proizvodu Eva Jadranska plava riba, koji želi približiti sitnu plavu ribu upravo mlađoj generaciji.

Sve je krenulo posjetom Podravki početkom zimskog semestra ak. god. 2025./2026., gdje su studenti iz prve ruke čuli što muči djelatnike Podravke. Umjesto klasičnih zadataka iz učionice, dobili su konkretan problem iz stvarnog poslovnog svijeta.

Tijekom semestra radili su u timovima i to analizirali tržište sitne plave ribe u Hrvatskoj i svijetu, uspoređivali cijene sardina na različitim prodajnim kanalima te proveli fokus grupu s mladima. U senzorskom laboratoriju Agronomskog fakulteta u Zagrebu studenti su organizirali testiranje proizvoda s mladim potrošačima. Ispitivali su kako im se sviđa okus, pakiranje, cijena i koliko su zapravo spremni kupiti proizvod Eva Jadranska plava riba. Drugim riječima, radili su sve ono što inače rade agencije za istraživanje tržišta i stručnjaci za marketing hrane.

Finale studentskog projekta održano je 23. ožujka 2026. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, kada su studenti predstavili svoje rezultate marketinškom timu Podravke. Njihovi zaključci i ideje pomoći će kompaniji u osmišljavanju budućih kampanja i boljeg približavanja proizvoda Eva Jadranska plava riba mladima.

Za studente, ovo nije bio samo još jedan predmet, već iskustvo rada na stvarnom projektu, od iznošenja problema kompanije do završne prezentacije i davanja preporuka. Kada se spoje znanje, praksa i realni izazovi rezultat je puno zanimljiviji od klasičnog predavanja.

Za više fotografija s događaja, posjetite mrežne stranice Agronomskog fakulteta.