U Zadru održana manifestacija o plavim karijerama 'More mogućnosti - pronađi svoj put'

U Zadru je održana manifestacija na kojoj su učenici i studenti mogli upoznati studije i zanimanja vezana uz more.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH zajedno sa Zadarskom županijom i Gradom Zadrom u Zadru su organizirali manifestaciju "More mogućnosti - pronađi svoj put", kojom učenike, studente, roditelje i sve zainteresirane žele zaintrigirati za svijet plavih karijera - obrazovanje, zanimanja i mogućnosti u sektoru mora.

Podršku manifestaciji dao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, koji je pozvao mlade da izaberu posao u ovom sektoru.

- To nije lagan posao, ali ima presudan utjecaj na ljude i okoliš. Kada odaberete karijeru u plavom sektoru dio ste rješenja, a ne samo promatrači. Budućnost sektora ovisi u znanju i inovacijama. Budite znatiželjni, ne bojte novih izazova. More mogućnosti je pred vama, na vama je samo da skočite i odaberete svoj put, poručio je ministar Vlajčić.

Sveučilište u Zadru zastupljeno je s dva štanda na kojima su predstavljeni studiji na Pomorskom odjelu i Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, na kojemu su tri od četiri studija usko vezana uz more – podvodne znanosti i tehnologije, održivo upravljanje vodenim ekosustavima i međunarodni studij Biotehnologija mora.

Uz aktivnosti i istraživanja posjetiteljima su prikazani oprema za ronjenje i dronovi, budući da studenti na Sveučilištu u Zadru mogu završiti više razina obuka za ronjenje te obuku za korištenje dronova. „Specijalni gosti“ uz ministra Vlajčića bili su dagnje, morski crvi, moruzgve i fitoplankton koji se u sveučilišnom laboratoriju Sfinga uzgaja radi prehrane školjkaša.

- Moramo biti svjesni da u svijetu u kojem živimo moramo proizvoditi hranu i da se ne možemo svesti na uvoz. Koliko nam je bitna poljoprivreda na kopnu, toliko nam je bitna i modra brazda, koju moramo odgovorno koristiti kako bismo je sačuvali za sljedeće generacije, kaže pročelnik Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić.

Na Pomorskom odjelu predstavljeni su prijediplomski studiji Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa i Nautika i tehnologija pomorskog prometa, kao i diplomski studiji Organizacija u pomorstvu.