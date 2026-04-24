Veliko sveučilište raspisalo izbore za studentske predstavnike: Ovo su detalji

Rijeka bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove fakulteta.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser raspisao je studentske izbore. Biraju se studentski predstavnici u studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove fakulteta, i to za mandatno razdoblje akademskih godina 2026./2027. i 2027./2028. Izbori će se održati 25. svibnja 2026. od 8 do 20 sati putem online sustava za elektroničko glasanje.

Izborno povjerenstvo iz redova studenata čine Sandro Miličković (zamjenica Narda Krnetić Blečić), Roko Pirović (zamjenik Luka Brekalo) i Tina Blažević (zamjenica Tara Moćan). Iz redova nastavnog osoblja to su Irena Vodopija-Krstanović (zamjenica Nina Pereza) i Vanja Slavuj (zamjenik Zoran Sušanj).

Povjerenstvo za prigovore iz redova studenata čine Marta Zdjelar (zamjenica Leona Vukelić) i Ana Broz (zamjenik Tonino Turato). Iz redova nastavnog osoblja čine ga Nina Licul (zamjenica Petra Pejić Papak), Marko Gulić (zamjenik Dionis Jurić) i Danijela Vrbljanac (zamjenik Marin Karuza).

