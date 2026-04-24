Studenti žestoko osudili Netanyahuovo predavanje na našem fakultetu: Za katedrom je legitimirao genocid

SZ i Klub FPZG-a žestoko su reagirali na gostovanje brata izraelskog premijera na fakultetu. Netanyahua je na faks doveo profesor Boris Havel.

Brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Iddo Netanyahu jučer je održao gostujuće predavanje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Netanyahu je na fakultetu gostovao na poziv profesora Borisa Havela, na kolegiju Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism, a gostujuće predavanje studentima nije bilo unaprijed najavljeno.

Iddo Netanyahu po profesiji je liječnik, preciznije radiolog, no radi i kao pisac i dramaturg. Nije u politici te nije politolog, sigurnosni stručnjak, teolog ili povjesničar niti se profesionalno bavi nekom od tema koje su izravno ili neizravno povezane s kolegijem.

Predavanje nije bilo unaprijed najavljeno

Budući da Netanyahuovo gostovanje na kolegiju nije bilo unaprijed najavljeno studentima, već im je bilo servirano kao iznenađenje, Studentski zbor FPZG-a oštro je osudio potez profesora Havela.

- Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog načina organizacije i predstavljanja ovog događaja. Iddo Netanyahu je brat osobe za kojom je izdana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda te osoba koja nije stručnjak za diplomaciju, sigurnosna pitanja te vanjsku ili izraelsku politiku. To dovodi u pitanje njegovu relevantnost za akademsku raspravu na našem Fakultetu. Smatramo da ovakvo gostovanje ne doprinosi kritičkom uvidu, već ostavlja dojam promicanja jednostranog političkog narativa, napisali su u priopćenju iz SZ-a FPZG-a.

Naglasili su da posebno problematičnim smatraju izostanak transparentne komunikacije prema studentima i javnosti o ciljevima i kontekstu događaja. Naglasili su da akademske institucije ne smiju odavati dojam da služe kao platforma za nekritičku promociju bilo koje perspektive.

'Tražimo očitovanje uprave Fakulteta'

Netanyahu je na Fakultet došao u blindiranom vozilu uz prisutnost naoružanih policijskih službenika, a s njime je došao i izraelski veleposlanik Gary Koren. Iz Zbora stoga smatraju da je njegov dolazak trebao biti transparentno objavljen kako bi se izbjegao osjećaj nelagode među studentima.

- Ovakva događanja zahtijevaju jasan akademski okvir te trebaju biti javno objavljena i transparentno predstavljena, što je u ovom slučaju izostalo. Stoga tražimo očitovanje profesora Havela o njegovoj ulozi u organizaciji te razlozima za netransparentnu komunikaciju prema studentima. Također, tražimo očitovanje uprave Fakulteta o tome jesu li za ovaj posjet znali, te ako jesu na temelju kojih kriterija su odobrili ovakvo događanje. Odgovornost akademske zajednice je poticati kritičku raspravu i čuvati temeljne etičke vrijednosti Sveučilišta, napisali su iz SZ-a FPZG-a.

Na gostovanje su reagirali i iz Kluba FPZG-a. Riječ je o studentskoj udruzi koja djeluje još od 2013. godine. Njeni članovi nisu samo studenti FPZG-a, već i drugi kojima su interes promicanje i zagovaranje prava i interesa studenata te mladih općenito i organiziranje različitih zabavnih i edukativnih sadržaja.

Studenti tvrde da je Netanyahu pogrešno predstavljen kao objektivan predavač

Iz Kluba su naglasili da je gostujući predavač brat osobe za kojom je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina te da mu je omogućeno da za katedrom legitimira genocidalnu retoriku cionističkog režima.

- Studenti su o njegovoj posjeti saznali ne preko stranica ili objave na društvenim mrežama Fakulteta, već zbog prisutnosti zaštitara u hodnicima, blindiranih Mercedesa na ulazu i policijskih službenika ispred zgrade Fakulteta. Za njegov dolazak nisu znali ni sami studenti koji pohađaju kolegij profesora Havela. Netanyahu je tako, unutar zidova naše visokoobrazovne institucije, studentima predstavljen kao legitiman, stručni i autentičan izvor znanja o tzv. situaciji u Palestini, Iranu i Libanonu, a njegov narativ - potpuno u skladu s dominantnom cionističkom retorikom - postavljen kao kredibilan, objektivan i činjeničan, objavili su iz Kluba.

'Fakultetu u Hrvatskoj se prave neutralnima'

Dodatno su izrazili zgražanje i osudu gostujućeg predavanja i podsjetili na izjavu seksističku izjavu profesora Havela prema novinarski Maji Sever, o čemu smo već pisali. Naglašavaju da ne planiraju šutjeti nakon ovakvog čina.

- Naš se fakultet, kao i drugi fakulteti u Hrvatskoj, pravi neutralnim u ovom genocidu. Usprkos tome, omogućava da se cionistički glasovi poput profesora Havela šire u javni prostor dok se ustrajno šuti na stravičnu agresiju koja se događa pred našim očima. Mi na to ne pristajemo. Ne pristajemo na normalizaciju genocida i poricanje palestinskih žrtava, kao ni na optužbe za antisemitizam usmjerene protiv svih onih koji se usude kritizirati genocid izraelske države, na čijem je čelu Iddov brat, Benjamin Netanyahu, poručuju iz Kluba.

Na svojoj stranici napisali su i da su im studenti poslali poruke o sadržaju Netanyahuovu predavanja te napominju da su za vrijeme predavanja u dvorani bili i njegovi zaštitari.

Što je Netanyahu govorio na predavanju?

Kako navodi Klub jedna studentica je pitala je li cijena mira vrjednija od 60.000 palestinskih života, na što je Netanyahu odgovorio da su Palestinci predani uništenju Židova i istrjebljenju njihovog naroda u Izraelu, zbog čega moraju uništiti elemente koji ih pokušavaju likvidirati. Zatim je rekao da od tih 60.000 Palestinaca ne mogu biti sigurni koliko ih je bilo Hamasovih terorista, a zatim je dodao 'barem pola'.

Prema izjavama koje je prenio Klub Netanyahu je na predavanju i umanjivao broj od 20.000 ubijene djece u Palestini, rekavši da je to broj ljudi u Hamasovoj medicinskoj organizaciji u Gazi. Dodao je da ne može raspravljati o tome ako studenti žele vjerovati 'njihovoj statistici' te zaključio izjavom da djeca umiru u ratu.

- Pozivamo Fakultet da nedvosmisleno osudi ovaj sramotan čin i spriječi daljnje ponavljanje predavanja poput ovoga kojemu smo svjedočili. Za studentske se događaje na fakultetu detaljno provjeravaju svi detalji kroz procedure odobrenja zahtjeva za korištenje dvorana, a veleposlanik Države Izrael, koja vrši genocid nad Palestincima, slobodno se šeta hodnicima našeg fakulteta a da nitko ne zna o tome. Ne pristajemo na ovakav tretman i zahtijevamo od uprave da odmah prekine svaki oblik suradnje s veleposlanstvom Države Izrael, zatražili su iz Kluba FPZG-a.

Koje sve predmete drži Havel?

Podsjetimo, nakon što je profesor Havel objavio status sa seksističkom porukom ‘J*b*š skup na kojem je Maja Sever najljepša’, Stegovno povjerenstvo FPZG-a kaznilo ga je opomenom pred otkaz.

Havel je na FPZG-u izvanredni profesor te na diplomskim studijima politologije i novinarstva predaje nekoliko izbornih predmeta. To su Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael, kao i dva kolegija na engleskom: Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism te Religion and Politics in the Middle East. Također, mentorira studente kod pisanja diplomskog rada.

Havel je i prije dovodio gostujuće predavače na svoja predavanja, a između ostalog na njegovom je kolegiju predavao i veleposlanik Irana.