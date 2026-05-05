Danas je dekanica, ali nekoć ni sama nije znala što studirati: Pitali smo ju kako odabrati faks i ne požaliti

Dekanica FOI-ja, čiji je studij nedavno dobio prestižnu ASIIN akreditaciju, otkrila nam je na što morate obratiti pažnju prilikom izbora studija.

Maturanti, uskoro vas čeka jedna od najvažnijih odluka u životu, ona u tome koji studij upisati. Savjete ste do sada dobili od svih mogućih strana, ali vjerojatno još ne od čelne osobe jednog fakulteta. Zato smo razgovarali s profesoricom Marinom Klačmer Čalopa, ujedno i dekanicom Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu koji je smješten u Varaždinu te doznali perspektivu koja maturantima može biti od nemjerljive koristi.

Ako mislite da su oni koji su danas na čelu fakulteta oduvijek imali sve posloženo, to nije slučaj. Dekanica Klačmer Čalopa priznaje da ni sama, kada je upisivala fakultet, nije imala potpuno jasnu sliku o svom budućem profesionalnom putu.

- Kada sam upisivala fakultet, imala sam određene interese, ali nisam imala potpuno jasnu sliku o svom budućem profesionalnom putu, što je, vjerujem, vrlo česta situacija među maturantima, kaže dekanica koja dolazi iz područja ekonomije, ali je kroz kontinuirani rad nadograđivala svoje znanje, osobito u području tehnologije.

Svoje iskustvo studiranja pamti kao poticajno jer joj je omogućilo razvoj šireg i analitičkog razmišljanja, sposobnost povezivanja različitih područja i rješavanje problema iz više perspektiva. Upravo to smatra najvažnijim vrijednostima kvalitetnog studiranja.

Niti je kao studentica planirala postati profesorica, niti je kao profesorica planirala ciljati na poziciju dekanice. Karijera se razvija postupno, kroz rad sa studentima, kolegama i poslovnim partnerima, a kako navodi dekanica, prethodno iskustvo rada u privatnom sektoru dalo joj je perspektivu o potrebama i funkcioniranju tržišta rada.

- FOI vidim kao poticajno okruženje, zajednicu koja njeguje suradnju, inovativnost i kontinuirani razvoj. Istina je da ponekad moramo uložiti i dodatni trud jer ne djelujemo u velikom urbanom središtu, no upravo nas to dodatno motivira, ističe dekanica. Pradavaonica na FOI-ju | Foto: FOI

Kako prepoznati kvalitetan studij i zašto to nije uvijek očito?

Kada birate studij, prva stvar na koju većina gleda je naziv programa i fakulteta. No dekanica Klačmer Čalopa kaže da to nije dovoljno. Kvalitetan studij prepoznaje se po nečemu što se ne vidi na prvi pogled.

Jedan od ključnih pokazatelja je veza studija s tržištem rada. Konkretno, rade li studenti na stvarnim projektima s poslodavcima ili samo slušaju predavanja?

- Na FOI-ju poseban naglasak stavljamo na rad s poslodavcima kroz konkretne projekte i studije slučaja, objašnjava dekanica. Studenti tako teoriju odmah primjenjuju na stvarnim poslovnim izazovima.

Drugi važan signal su kompetencije koje studij razvija. Dekanica naglašava da kvalitetni studiji ne razvijaju samo stručna znanja, već i ono što ona naziva generičkim kompetencijama, kao što su kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema i prilagodljivost. To su vještine koje vrijede bez obzira na to gdje ćete se na kraju zaposliti i koje industrije će se do tada promijeniti.

I treće su međunarodne i nacionalne akreditacije. One nisu samo formalnost na papiru, već neovisna potvrda stručnjaka izvana da program zadovoljava visoke standarde. Upravo je takva potvrda nedavno stigla i za jedan od FOI-jevih studija.

Što akreditacije znače studentima?

Prijediplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi (IPS) stekao je je prestižnu međunarodnu ASIIN akreditaciju - neovisnu potvrdu da program zadovoljava visoke europske i globalne standarde kvalitete.

ASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics) vodeća je međunarodna agencija za akreditaciju studijskih programa u STEM području, sa sjedištem u Düsseldorfu. Akreditirala je više od 5000 studijskih programa u više od 25 zemalja, a njezina potvrda znači da ovaj studij stoji rame uz rame najboljima u Europi.

- Stjecanje ASIIN akreditacije rezultat je kontinuiranog ulaganja u kvalitetu nastave, razvoj kurikuluma i međunarodnu suradnju, kao i predanog rada nastavnika, suradnika, studenata i svih zaposlenika Fakulteta, ističe dekanica Klačmer Čalopa.

Ono što dekanica naglašava jest da akreditacije ne vrednuju samo sadržaj programa, već i način poučavanja, uključujući razvoj analitičkog i generičkog načina razmišljanja, kao i primjenu znanja kroz konkretne projekte. Za maturante to znači da biraju studij koji je usporediv s najboljima u Europi, ali i usmjeren na vještine koje su dugoročno primjenjive.

Upisom studija, upoznaju se sa nastavnim planom i programom koji je međunarodno prepoznat i stalno unapređivan. Kroz studij imaju priliku raditi na konkretnim poslovnim slučajevima u suradnji s poslodavcima, što značajno obogaćuje iskustvo studiranja.

- Studenti ne izlaze samo s diplomom, već s razvijenim razmišljanjima i konkretnim iskustvom, što poslodavci itekako prepoznaju, naglašava dekanica. Uz ASIIN akreditaciju, vrijedi istaknuti i EFMD akreditaciju koju je 2024. godine stekao diplomski studij Ekonomika poduzetništva, još jedno međunarodno priznanje koje potvrđuje kvalitetu studijskih programa na FOI-ju. Foto: SZ FOI

Jedan studij koji nudi četiri usmjerenja

Studij Informacijski i poslovni sustavi nije statičan program, već se kontinuirano razvija. Uvedena su četiri suvremena usmjerenja. Ako volite programiranje i zanima vas kako se grade softverska rješenja, tu je smjer Razvoj programskih sustava. Ako vas privlači sve što se tiče umjetne inteligencije i podataka, smjer Umjetna inteligencija u poslovanju bavi se strojnim učenjem, analitikom podataka i inteligentnim sustavima koji mijenjaju način na koji funkcioniraju tvrtke.

Zanima vas kako tehnologija, igre i umreženi uređaji oblikuju svijet oko nas, smjer Umreženi sustavi i računalne igre pokriva Internet stvari, kiber-fizičke sustave i razvoj interaktivnih digitalnih sadržaja. A za one koji žele razumjeti kako se poslovni procesi i IT isprepliću unutar organizacija, tu je smjer Analiza i dizajn poslovnih sustava.

Dobre vijesti za sve koji se još ne znaju odlučiti: prve dvije godine svi studenti prolaze zajednički temelj, a tek na trećoj godini biraju smjer. Imate, dakle, vremena da vidite što vam zapravo leži.

Savjeti dekanice maturantima: Što biste sve trebali znati?

Dekanica Klačmer Čalopa ima jasnu poruku za sve koji se teško odlučuju između nekoliko područja koja ih zanimaju. Tvrdi kako to nije problem, već prednost.

- Važno je pritom pronaći ravnotežu, iako se izbor karijere često vodi osobnim interesima i osim što nas veseli, jednako je važno zadržati i racionalan pristup. Idealno je odabrati studij koji se nalazi na presjeku vlastitih interesa i realnih prilika na tržištu rada, tvrdi dekanica.

Ako vam je, primjerice, teško birati između tehnologije i ekonomije, na FOI-ju to ne morate. Fakultet razvija programe koji ta dva područja spajaju, a ne stavljaju jedno nasuprot drugog. Postoji i nešto što studenti često shvate tek kada krenu studirati, a što dekanica rado ističe unaprijed.

- Studij donosi i jednu važnu dimenziju, socijalnu i društvenu umreženost. Upoznajete ljude koji će vam kasnije često postati profesionalni kontakti, ali i prijatelji za cijeli život, naglašava dekanica.

A što ako se pokaže da prvi izbor ipak nije bio pravi? Dekanica kaže da nema panike.

- Promjena studija nije neuspjeh, već odgovorna odluka. Važno je na vrijeme prepoznati da nešto nije pravi izbor i poduzeti korake prema promjeni. Svako iskustvo, pa i ono koje nije bilo idealno, doprinosi osobnom razvoju, govori dekanica. FOI-jev 10. Tjedan karijera | Foto: FOI

Što sve možete studirati na FOI-ju?

FOI nudi studijske programe na prijediplomskoj i diplomskoj razini, a svaki od njih pokriva drugačiji spoj tehnologije, poslovanja i organizacije, ovisno o tome što vas zanima i kamo želite ići. Na sveučilišnom prijediplomskom studiju moguće upisati jedan od dva dostupna smjera, prvi je Informacijski i poslovni sustavi za one koje interesira tehnologija ili ako vaš više zanima ekonomija - Ekonomika poduzetništva.

Tu je i stručni studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) koji osposobljava studente za primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja. Nastava se, osim u Varaždinu, odvija i u studijskom centru u Zagrebu (u prostorima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije).

Na sveučilišnom diplomskom studiju Informatike izvode se četiri moguća programa: Baze podataka i baze znanja, Informacijsko i programsko inženjerstvo i Organizacija poslovnih sustava. Studenti pri završetku ova tri studija stječu naziv sveučilišni magistar/magistra informatike. Završetkom studijskog programa Informatika u obrazovanju, studenti stječu naziv sveučilišni magistar/magistra edukacije informatike.

A na sveučilišnom diplomskom studiju Ekonomike poduzetništva (EP) završetkom dvogodišnjeg studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije/ sveučilišna magistra ekonomije. Studij je akreditiran prestižnom EFMD akreditacijom.

Uz navedene, FOI kontinuirano razvija svoju ponudu programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada i povratnim informacijama studenata i alumnija koji se okupljaju kroz svoju AMAC Foi udrugu ili Gospodarski savjet. Fakultet se nalazi u Varaždinu i dio je Sveučilišta u Zagrebu. Grad je, kako kaže i sama dekanica, zajedno sa studentima i institucijama razvijen u pravi mali studentski centar - dovoljno kompaktan da pruža osjećaj zajedništva, a istovremeno nudi sve što je potrebno za kvalitetan studentski život. U gradu postoji i jedan od najljepših Studentskih domova u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Fakulteta organizacije i informatike (FOI)