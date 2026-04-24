Studenti u Zagrebu prosvjedovali zbog predavanja, profesor uzvraća: 'Smeta im što je Židov?'

Profesor Boris Havel s FPZG-a na prozivke studenata zbog gostovanja brata izraelskog premijera, odgovara da je njegov kolegij mjesto pluralizma.

Pred Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu studenti su danas prosvjedovali zbog gostujućeg predavanja Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera, kojeg je na fakultet pozvao profesor Boris Havel. Studenti traže prekid akademske suradnje s Izraelom, a neki traže i da se profesora Havela otpusti s Fakulteta.

Havel je nakon objave Studentskog zbora FPZG-a i Kluba studenata FPZG-a te službene reakcije uprave Fakulteta u kojoj napominju da nisu odobrili Netanyahuovo gostovanje na fakultetu, reagirao na društvenim mrežama.

- Tko širi antisemitizam u našoj maloj zajednici? Predavanje uglednog liječnika, pisca povijesnih i satiričnih djela i političkog komentatora izraelskog društva, nekome smeta zato što je nečiji BRAT? Kako to da im nije smetalo kad su na mojim predmetima gostovali drugi ugledni gosti s Bliskog istoka (između ostaloga veleposlanici Egipta i Irana, Imam Mohammad Tawhidi), također štićene osobe. Smeta im samo Židov?, napisao je Havel u reakciji na objavu KSFPZG-a.

— Boris Havel (@BorisHavel) April 24, 2026

'Studenti uživaju punu slobodu izraziti apsolutno svako mišljenje i stav'

Studenti su naime upozorili da Netanyahuovo predavanje nije bilo unaprijed najavljeno te da je on predstavljen kao objektivni govornik, dok je, kako smatraju za katedrom širio cionističku propagandu. Klub je podijelio i nekoliko izjava i odgovora na pitanja Idda Netanyahua, koje su nazvali podržavanjem 'izraelske genocidne retorike'.

- Kolegiji koje držim prostor su (nadam se ne i oaza) pluralizma, tolerancije i akademske slobode. Uz brojne goste najrazličitijih svjetonazora, koji mogu kvalitetno govoriti o bliskoistočnim temama, studenti uživaju punu slobodu izraziti apsolutno svako mišljenje i stav, kroz pitanja i komentare. Studenti su to prepoznali i na moj ih je predmet (koji je izborni) upisano daleko više od predviđenog broja. To je dragocjeno povjerenje. Moji će predmeti ostati područje akademske slobode, pluralnosti i tolerancije. Za Židove i Arape jednako, napisao je Havel na X-u kao odgovor na prozivke Kluba.

'Prosvjedi pridonose pluralnosti misli'

Dva sata nakon ove objave podijelio je i fotografiju prosvjeda pred Fakultetom gdje studenti između ostalog izvikuju i njegovo ime i pitaju 'gdje se skriva'. Havel je zahtjeve prosvjeda o prekidu akademske suradnje s Izraelom nazvao bizarnima, no rekao je da podržava studentske prosvjede jer pridonose pluralnosti.

- Gostovanje dr. Netanyahua na mom predmetu na FPZG-u bila je prigoda istaknuti koliko je Hrvatska sigurna zemlja, u kojoj se uvažavaju različita mišljenja, što na puno drugih mjesta izvan Hrvatske postaje sve rjeđe. Slobodna, sigurna i pluralna Hrvatska: to imamo, i to trebamo čuvati. Hrvatsku osobito valja čuvati od antisemitizma, pa i kad se on javlja u obliku koji je postao društveno prihvatljiv – u obliku anticionizma. Što se tiče raznih vrsta prosvjeda, i oni pridonose pluralnosti misli, pa i kad su zahtjevi prosvjednika bizarni. Poput zahtjeva da se zbog antisemitske ideologije prekine akademska suradnja s jednom od najnaprednijih akademskih zajednica na svijetu, poručio je profesor Havel.

On je predavanje svog gosta vidio u drugačijem svjetlu nego studenti koji su se javili Klubu. Nakon predavanja na X-u je napisao da je Netanyahu 'odlično objasnio neke korijene duboke ideološke podjele u izraelskom društvu'. Dodao je i da su studenti imali sjajna pitanja. Tema Netanyahuovog predavanja bila je 'zašto su Židovi u Izraelu koji su došli iz zemalja gdje se govori arapski desno orijentirani'.

Profesoru je već izrečena opomena pred otkaz

Netanyahu je gostovao na kolegiju 'Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism' (Orijentalni Židovi i Arapi u doba cionizma), kojeg Havel drži za hrvatske i strane studente na engleskom. Havel uz taj kolegij Havel na engleskom predaje i Religion and Politics in the Middle East (Religija i politika na Bliskom istoku) te izborni kolegij na hrvatskom Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael.

Havel je nedavno bio u središtu kontroverze zbog seksističke i javnosti neprimjerene izjave o novinarki Maji Sever. Ta situacija također je izazvala burnu reakciju studenata, ali i novinarske struke te je zbog nje Stegovno povjerenstvo FPZG-a Havela kaznilo opomenom pred otkaz.