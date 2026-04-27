Poznato tko će pjevati na Radićevim danima: 'Čak ni naš Stjepan nije ostao imun'

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) otkrio je prvo ime koje će zabavljati studente na Radićevim danima 2026.

Bliže se Radićevi dani, događaj kojem se vesele ne samo stanari Studentskog doma Stjepan Radić, već i svi zagrebački studenti. Studentski centar u Zagrebu (SCZG) sada je objavio ime prvog izvođača - publiku će ponovno zabavljati Andrea Šušnjara, i to u petak 22. svibnja.

- Radić ima novu simpatiju! Čak ni naš Stjepan nije ostao imun na prvu gošću ovogodišnjih Radićevih dana! U petak, 22. 5., pozornicu na Savi preuzima Andrea Šušnjara. Spremite glasnice jer palimo atmosferu uz hitove koji se ne propuštaju, napisali su iz SCZG-a.

Podsjetimo, Radićevi dani 2026. održat će se predzadnjeg tjedna u svibnju, od četvrtka do subote - od 21. do 23. svibnja. U videozapisu koji čine kadrovi zabave s prethodnih Radićevih dana, SCZG je ranije najavio 'najjače izdanje do sada'. Pripremaju, čini se, i nove sadržaje.

- Jeste li spremni za najjače izdanje do sada? Radićevi dani 2026. stižu uz puno iznenađenja i novu razinu zabave. Više informacija uskoro, a do tada... pogledajte datume i počnite s odbrojavanjem, poručili su tada iz SCZG-a.