Sveučilište Algebra Bernays prvo u Hrvatskoj osiguralo InvestEU jamstvo za inovativno financiranje studenata

Jučer je u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays potpisan Sporazum o suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i Quotandom kojim je Sveučilište Algebra Bernays napravilo prvi korak u potpisivanju krovnog ugovora skupine odabranih obrazovnih institucija s EIF-om u Luxembourgu. Potpisivanjem ugovora, Sveučilište Algebra Bernays postat će prva visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je osigurala podršku Europskog investicijskog fonda (EIF) kroz InvestEU program, čime studentima omogućuje pristup inovativnim modelima financiranja obrazovanja.

Riječ je o ugovoru o jamstvu kojim EIF preuzima značajan kreditni rizik financiranja studenata, omogućujući Sveučilištu Algebra Bernays da ponudi povoljnije i dostupnije uvjete financiranja. Program je usmjeren isključivo na područje obrazovanja i razvoja vještina, s naglaskom na povećanje dostupnosti studiranja i poticanje zapošljivosti, a bit će dostupan studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija programskog inženjerstva.

Potpisivanju sporazuma nazočili su i izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB), Georgiana Buturiou, voditeljica Odjela za mikrofinanciranje, zajmodavce i fintech EIF-a, Lino Pujol, suosnivače Quotande, Ferdinand Wollenberg, analitičar EIF-a te doc. dr. sc. Iva Ivanković, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih RH koji su se tom prilikom obratili javnosti.

- Partnerstvo Europskog investicijskog fonda s Quotandom i Sveučilištem Algebra Bernays je iznimno korisno jer omogućava dugoročne prilike za razvoj kako studentima, tako i hrvatskom gospodarstvu, ali i Europskoj uniji”, izjavio je Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke i dodao: „Studenti se pri izboru svoje buduće karijere ne moraju ograničavati samo na obrazovne programe koje si mogu priuštiti već mogu odabrati one koji odgovaraju njihovu talentu, ali i potrebama tržišta rada. Jamstva EIF-a umanjit će im financijski teret u ranim fazama karijere kada im je najpotrebnije i omogućiti im da s otplatom studentskih kredita započnu tek kada ostvare dostatne prihode. Na ovaj način, ulažemo u bolju kvalitetu života, održivu budućnost Hrvatske te Europu koja je konkurentna, inkluzivna i prosperitetna. Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Fond iznosi više od milijun eura

Ukupan volumen garancijskog fonda za Sveučilište Algebra Bernays iznosi više od milijun eura, a može se koristiti za garancije za plaćanje studija kroz izdvajanje iz buduće plaće, tzv. Income Share Agreement (ISA) ili odgodu plaćanja. Kroz ovaj mehanizam EIF će pokrivati do 80 % rizika neispunjavanja obveza portfelja odgođenih školarina. Ovime se omogućuje uključivanje i onih talenata koji inače možda ne bi imali pristup tradicionalnim oblicima financiranja.

Druge obrazovne institucije diljem Europske unije već su uključene u različite EIF-ove programe jamstava, poput Esade Business & Law School i IESE Business School u Španjolskoj, kao i tehnoloških edukacijskih centara poput Code for All u Portugalu, od kojih su neki izravno ili neizravno uključeni u EIF-ove programe već nekoliko godina.

Modeli Income Share Agreement prisutni su u Njemačkoj još od 1995. godine, dok se modeli otplate temeljeni na prihodima koriste i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugalu, Italiji, Španjolskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i šire. U središtu ovog novog modela financiranja studenata, koji se sada uvodi u Hrvatskoj, nalazi se pristup temeljen na Income Share Agreement (ISA), koji studentima omogućuje studiranje bez početnog financijskog ulaganja.

Prema ovom modelu, studenti s otplatom započinju nakon završetka studija, i to tek nakon što se zaposle, pri čemu izdvajaju fiksni postotak svoje bruto mjesečne plaće. Maksimalno razdoblje otplate iznosi do 10 godina. Važno je naglasiti kako Sveučilište Algebra Bernays aktivno provodi procjenu kandidata, pri čemu je najvažniji kriterij za financiranje upravo procjena profesionalnog potencijala i budući uspjeh u koji institucija ima visoku razinu povjerenja.

- Naš sporazum i buduće sudjelovanje u krovnom ugovoru s EIF-om, u društvu vrhunskih europskih sveučilišta, snažna je poruka povjerenja prema našim studijima, nastavnicima i procesima, ali i spremnosti da mlade usmjerimo, izgradimo kao kompletne ljude i zatim im pomognemo oblikovati karijeru. Vjerujemo u studente koji redovno polažu ispite, u njihovu sposobnost da završe studij, pronađu zaposlenje i izgrade uspješne karijere. Upravo zato smo spremni ponuditi modele financiranja koji se oslanjaju na njihov budući uspjeh, poručuje rektor Sveučilišta Algebra Bernays, izv. prof. dr. sc. Mislav Balković. Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Program mladima otvara prilike

Poseban naglasak stavljen je na IT i digitalne kompetencije, područja u kojima Sveučilište Algebra Bernays već godinama bilježi visoku zapošljivost svojih diplomiranih studenata. Upravo zato ovaj model financiranja dodatno reflektira povjerenje u nastavak razvoja industrije i njezin kontinuirani rast, kao i u potrebu za kvalificiranim stručnjacima.

- Vjerujemo u ICT kao jedan od najznačajnijih hrvatskih izvoznih sektora koji će i u budućnosti nastaviti rast na krilima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i kvantnog računarstva te tražiti talentirane pojedince. Ovaj program omogućit će da još veći broj mladih dobije priliku biti dio tog razvoja, istaknuo je.

Sveučilište Algebra Bernays dio je jamstvenog sporazuma koji obuhvaća osam europskih obrazovnih institucija. Razdoblje u kojem se studenti mogu kandidirati i uključivati u program završava 2028., a provodi se s Europskim investicijskim fondom (EIF) te španjolskom konzultantskom tvrtkom Quotanda kao koordinatorom i pružateljem usluga. U okviru zajedničkog InvestEU programa, osigurana su značajna sredstva za razvoj obrazovnih modela koji povećavaju dostupnost studiranja i potiču razvoj vještina relevantnih za tržište rada.

Europska investicijska banka (EIB) Grupa financijsko je krilo Europske unije, u vlasništvu 27 država članica, te jedna od najvećih multilateralnih razvojnih banaka na svijetu. U 2025. godini EIB Grupa potpisala je 100 milijardi eura novih financiranja i savjetodavnih usluga za više od 870 projekata s visokim učinkom, usmjerenih na osam ključnih prioriteta koji podupiru ciljeve politika EU-a: klimatsku akciju i zaštitu okoliša, digitalizaciju i tehnološke inovacije, sigurnost i obranu, teritorijalnu koheziju, poljoprivredu i bioekonomiju, društvenu infrastrukturu, snažna globalna partnerstva te uniju štednje i ulaganja. Osim dugoročnih kredita za velike infrastrukturne projekte, EIB Grupa potiče i mobilizira privatna ulaganja u visokorizične inovativne projekte i poduzeća, uz sve značajniju ulogu na europskim tržištima rizičnog duga, rizičnog kapitala, jamstava i sekuritizacija.

Europski investicijski fond (EIF) podružnica je EIB Grupe specijalizirana za pružanje jamstava i vlasničkih ulaganja s ciljem poboljšanja pristupa financiranju malih i srednjih poduzeća te startupova diljem Europe. Djelujući kao ključni investitor, kroz široku mrežu partnerskih banaka i investicijskih fondova, EIF mobilizira privatna ulaganja i razvija ekosustav fondova rizičnog kapitala kako bi podržao inovativne europske poduzetnike.

Program InvestEU usmjeren je na poticanje ključnih ulaganja diljem Europe u svrhu ostvarivanja prioriteta politika Europske unije, poput Europskog zelenog plana i digitalne tranzicije. Program se sastoji od tri komponente: InvestEU fonda, InvestEU savjetodavnog centra (Advisory Hub) i InvestEU portala.

InvestEU fond mobilizirat će najmanje 372 milijarde eura dodatnih ulaganja do 2027. godine putem jamstva iz proračuna EU-a u iznosu od 26,2 milijarde eura. To jamstvo koriste financijski partneri za osiguravanje dugoročnog financiranja projekata u javnom i privatnom sektoru, kao i poduzeća. Ulaganja u okviru programa InvestEU usmjerena su na četiri ključna područja: održivu infrastrukturu; istraživanje, inovacije i digitalizaciju; mala i srednja poduzeća; te društvena ulaganja i razvoj vještina. EIB Grupa glavni je provedbeni partner InvestEU fonda te će implementirati 75 % jamstva iz proračuna EU-a. InvestEU se nadovezuje na uspjeh Plana ulaganja za Europu i predstavlja učinkovit alat za suočavanje s aktualnim izazovima te ulaganje u budućnost.

Quotanda je vodeća europska tvrtka za financijsku tehnologiju i usluge u obrazovanju, specijalizirana za odobravanje i upravljanje studentskim kreditima. Pomaže studentima u prevladavanju financijskih prepreka kroz partnerstva s obrazovnim institucijama i zakladama, proširujući pristup visokom obrazovanju putem upravljanja programima odgođenog plaćanja školarine i modelima podjele prihoda (income-sharing agreements). Koordinirajući EIF-om podržan jamstveni mehanizam diljem Europe, Quotanda nastavlja razvijati rješenja s konkretnim društvenim učinkom koja doprinose većoj uključivosti, smanjenju jaza u vještinama i izgradnji bolje budućnosti za sve.