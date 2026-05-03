Veliko istraživanje pokazalo zabrinjavajuće stanje: Svaki četvrti student tvrdi da se bori s anksioznošću

Istraživanje EUROSTUDENT VIII pokrilo je i temu mentalno zdravlja studenata. Čak 27 posto studenata odgovorilo je da ima problem s anksioznošću.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ovih je dana objavilo rezultate nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT VIII. Kako i sam naziv sugerira, riječ je o istraživanju koje se provodi periodički, a cilj je dobiti uvid u socioekonomske uvjete studentskog života u Hrvatskoj. Budući da je ovo istraživanje provedeno online anketom u akademskoj godini 2021./2022. ono pruža uvid u stanje u razdoblju koje su obilježile posljedice pandemije i potresa u Zagrebu i Banovini te rast životnih troškova.

Za provedbu je bio zadužen tim stručnjaka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom profesora Ivana Rimca i u njemu su mogli sudjelovati svi studenti u Republici Hrvatskoj.

Jedno od poglavlja u istraživanju je i mentalno zdravlje studenata. Istraživači su zabilježili povećani udio psihičkih poteškoća studenata i shodno tome rast potrebe za savjetovanjem o psihičkim poteškoćama.

Anskioznost je najčešći mentalni poremećaj studenata

Kao jedan od krivaca za rastuće mentalne poteškoće naglašena je epidemija Covid-19 i protuepidemijske mjere (socijalno distanciranje, lockdown, nastava na daljinu) te potresi u Zagrebu i Banovini. Istraživači su stavili naglasak na to da je istraživanje provedeno u proljeće 2022., godinu dana nakon početka masovnog cijepljenja protiv koronavirusa i još uvijek nesaniranim posljedicama potresa u

Zagrebu i Banovini.

- Pregled iskazanih psihičkih problema u prvom redu izdvaja anksioznost kao najčešći poremećaj koji iskazuje 27,5 posto studenata, što je atipično za dobnu skupinu na kojoj je istraživanje provedeno. Uobičajeni problemi za životno razdoblje studenata koji nastavljaju visoko obrazovanje neposredno nakon srednjeg, u odnosu na anksioznost znatno su manje izraženi, navodi se u istraživanju.

Riječ je o poremećajima hranjenja, 9 posto ispitanika tvrdi da ima, poremećaja pažnje, samodijagnosticiranih kod 8,1 posto ispitanika te ovisnosti o kojoj se očitovalo 2,7 posto ispitanika. Udio samoprijavljenih problema | Foto: Istraživanje Eurostudent VIII

Autori za anksioznost krive epidemiju i potrese

Autori stoga zaključuju da psihički problemi ne proizlaze iz ponašanja koje je u početku poremećaj pod kontrolom osobe, već upravo suprotno, poremećaj proizlazi iz doživljaja nemogućnosti da osoba upravlja situacijom u kojoj se nalazi.

- Stoga se geneza velikog udjela anksioznosti kod studenata može u velikoj mjeri pripisati 'višoj sili': epidemiji i potresima. Zabrinjava podatak da su samo 10,5 posto psihičkih problema studenata dijagnosticirali stručni zdravstveni ili psihoterapijski djelatnici, što vjerojatno vodi do povećanja problema studenata jer se radi o poremećajima s kojima se pojedinac ne može boriti bez stručne pomoći, navode u istraživanju.

'Otklonjena je briga o trajnim posljedicama'

Studenti su ispunjavali i upitnik s indikatorima depresije, a njihovi odgovori bili su u skladu s udjelom studenata koji tvrdi da ima taj mentalni poremećaj. Studenti se uglavnom osjećaju prosječno na svim indikatorima te je prosječna vrijednost 3,66 na skali u kojoj 1 predstavlja najveću depresiju, a 6 najpoletnije raspoloženje.

- Time je barem otklonjena briga da je manjak direktnih ljudskih kontakata i supstitucija online kontaktima ostavio trajne posljedice na psihička stanja studenata. Sličan rezultat pokazuju i iskazi studenata u pogledu osjećaja sreće u kojem na skali od 1 do 5 studenti iskazuju iznadprosječnu vrijednost od 3,68, navode u istraživanju. Indikatori depresije | Foto: Istraživanje Eurostudent VIII

'Anskioznost je u većoj mjeri posljedica potresa'

Procjene utjecaja pandemije Covid-19 na studiranje su za nijansu negativnije i uglavnom se kreću u zoni ocjena blago negativnih utjecaja (2-3 na skali od 5 stupnjeva). Ukupni prosjek dotadašnjih efekata procijenjen je s ocjenom 2,79, a procjena budućih efekata s 2,78. Od aktualnih efekata najnegativnija je ocjena kvalitete kontakata s kolegama studentima (2,31), dok je najnegativnije očekivanje od budućih posljedica pandemije vezano uz mentalno zdravlje (2,52).

- Vratimo li se u zaključku poglavlja na povećanu anksioznost studenata, nameće se zaključak da je anksioznost u većoj mjeri posljedica potresa koji su 2020. zadesili Hrvatsku nego pandemije koronavirusa, zaključuju autori.

Čitavo istraživačko izvješće EUROSTUDENT VIII možete proučiti ovdje.