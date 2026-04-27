Od učionice do tanjura: Interaktivna nastava na Agronomskom fakultetu

Nastava na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu osmišljena je tako da studentima pruža više od klasičnog usvajanja teorijskog znanja. Aktivno ih uključuje u proces učenja, potiče znatiželju i omogućuje povezivanje gradiva s konkretnim iskustvima iz prakse. Upravo takav pristup čini studiranje zanimljivim, dinamičnim i korisnim za budući profesionalni razvoj.

Kroz različite kolegije studenti uče na kreativan način, razvijaju praktične vještine i otkrivaju koliko agronomija može biti raznolika, inspirativna i prije svega, humano zanimanje – ključno za našu svakodnevicu.

Takav pristup primjenjuju i nastavnice Zavoda za povrćarstvo – profesorice Sanja Radman i Sanja Fabek Uher te viša asistentica Nevena Opačić – kroz kolegije o uzgoju povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja. Budući da je krajnji cilj proizvodnje hrane njezina konzumacija, nastava često uključuje i kulinarski segment.

Na kolegiju Proizvodnja povrća studenti, u dogovoru s nastavnicima, kod kuće pripremaju jela od povrća koja zatim donose na nastavu, dovršavaju i prezentiraju. Tako nastaju pesto od rajčice, humus i razni namazi od cikle ili graška, a studenti se okušavaju i u platingu – estetskom aranžiranju jela.

Slično se teorija i praksa povezuju i na kolegiju Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja. Nakon što usvoje znanja o sastavu, svojstvima i primjeni biljaka, studenti sudjeluju u prepoznavanju mirisa eteričnih ulja kroz natjecanje u grupama. Ovakav pristup potiče aktivno učenje, razvija osjetila i pamćenje te omogućuje da znanje usvoje kroz praktično iskustvo i gamifikaciju, što ga čini dugotrajnijim i primjenjivijim.

Na taj način studenti razvijaju niz važnih vještina – od timskog rada i komunikacije do kreativnosti i praktične primjene znanja. Uče kritički razmišljati, rješavati probleme i prilagođavati se različitim situacijama, što su ključne kompetencije u suvremenom svijetu rada.

Ovakve aktivnosti ne samo da čine nastavu zanimljivijom, već pomažu studentima da bolje razumiju povezanost između uzgoja hrane i onoga što se na kraju nalazi na tanjuru. Agronomija tako izlazi iz okvira učionice i postaje dio svakodnevnog života, pridonoseći razvoju zdravijih prehrambenih navika.

Studiranje na Agronomskom fakultetu nije samo učenje ex cathedra, već iskustvo koje uključuje sva osjetila, potiče aktivno sudjelovanje i priprema studente za stvarne izazove struke.