Izašao popis imena najboljih studenata velikog sveučilišta: Provjerite jeste li na njemu

Sveučilište u Rijeci dodijelit će u sklopu obilježavanja Dana Sveučilišta Nagrade rektora za izvrsnost. Poznata su imena najboljih studenata.

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o dodjeli Nagrada rektora za izvrsnost. Nagrađuju najbolje studentice i studente sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih diplomskih i sveučilišnih integriranih studija u akademskoj godini 2025./2026. po sastavnicama.

Izvrsni studenti

Na popisu se nalazi 17 studenata i studentica. To su Nika Dušak s Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Karla Mijić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Andrej Nikolić s Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, Petra Bralić s Fakulteta dentalne medicine, Benjamin Jakupović s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija.

S Fakulteta za fiziku to je Luka Knežević, s Fakulteta za logopediju Darma Katava, s Fakulteta za matematiku Vjeko Kolić, s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Nika Miloslavić, s Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci Anamarija Podobnik. Sveučilište je nagradilo još i Valneu Siljan s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Marinu Depikolozvane s Građevinskog fakulteta u Rijeci, Niku Kirinčića s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Anitu Duić s Pomorskog fakulteta u Rijeci, Doroteu Žuteg s Pravnog fakulteta u Rijeci, Jana Pelića s Tehničkog fakulteta u Rijeci i Petru Bistrički s Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Nagrađeni alumni doktorskih studija po kategorijama

Nagrađuju se i alumni doktorskih studija po kategorijama. U kategoriji društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkom području nagradu odnosi Katarina Banov Trošelj, alumna Doktorskog studija iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Tina Ćurković, alumna doktorskog studija Medicinska kemija na Fakultetu biotehnologije i razvoja lijekova u Rijeci, nagrađena je u kategoriji biomedicine, biotehničke i interdisciplinarne znanosti. Nagrada u kategoriji Prirodne i tehničke znanosti ide u ruke Andre Raka, alumnusa Doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci.

Sveučilište će nagrađenim studentima nagrade uručiti u sklopu obilježavanja Dana Sveučilišta. Više detalja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.