Hrvatska je dobila 371 novog doktora znanosti: Pogledajte tko su i s kojih fakulteta dolaze

Na Sveučilištu u Zagrebu ovog je vikenda promoviran 371 novi doktor znanosti. Najviše ih dolazi s PMF-a i Filozofskog fakulteta.

Ovoga vikenda na Sveučilištu u Zagrebu održana je svečana promocija doktora znanosti i doktora umjetnosti, ukupno njih 371. Najviše novih doktora znanosti, 77, dolazi s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, potom s Filozofskog njih 43 te ih je 38 s Medicinskog u Zagrebu.

'U vašim istraživanjima vidjeli ste ljepotu tamo gdje drugi vide običnost'

Rektor Stjepan Lakušić čestitao je promoviranima poručivši im da predstavljaju intelektualnu okosnicu Republike Hrvatske, kao i da u budućem radu imaju na umu da su njihova postignuća temelj napretka zajednice, gospodarstva i cjelokupnoga društva.

- Bez doktora znanosti i doktora umjetnosti ni sama znanost i umjetnost nemaju budućnost. Znanost ne poznaje granice i vi stoga sada ulazite na igralište u kojem surađujete i natječete se na svjetskoj razini kao najbolji predstavnici svoga Sveučilišta i svoje domovine. U vašim istraživanjima vidjeli ste ljepotu tamo gdje drugi vide običnost. Spojili ste nijanse koje ostali ne primjećuju. Vaša kreativnost se rađala iz vaše unutarnje snage, vaše ustrajnosti i nepokolebljivosti. No ne zaboravite da rezultat i znanstvenih istraživanja ne služe ničemu ako ne služe čovjeku i čovječanstvu, poručio je rektor Lakušić.

Naglasio je i da je Sveučilište najvažniji gospodarski akter jer je ključno za prosperitet i konkurentnost zemlje.

- Nema novih proizvoda i novih tehnologija bez rada velikoga broja znanstvenika među kojima su i naši današnji laureati. Ako želimo biti zemlja budućnosti, a ne zemlja prošlosti, to možemo ostvariti samo s kvalitetnim obrazovanjem i vrhunskim istraživanjima. Kroz daljnju i bližu povijest pokazalo se da su svaki problem u društvu ali i sva tehnološka unapređenja riješila upravo sveučilišta i njihovi znanstvenici. Upravo stoga velika sveučilišta kao što je Sveučilište u Zagrebu imaju vodeću ulogu, kazao je Lakušić.

Kandidati odjeveni u svečane toge potom su izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i doktorima umjetnosti te su prebacili su kićanku na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Na svečanostima je uslijedilo uručivanje diploma i doktorskih medalja te upisivanje promoviranih u Knjigu doktora.

'Doktorat nije kraj učenja nego početak nove razine odgovornosti'

U ime promoviranih doktora znanosti i doktora umjetnosti na prvoj se svečanosti nazočnima obratila Petra Besedić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a na drugoj Matea Brižić s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- Svi mi imamo različite životne priče, različita iskustva i uvjerenja no ipak dijelimo jedan zajednički nazivnik koji je bio tih, ali snažan pokretač našega današnjega uspjeha, a to je znatiželja, rekla je Besedić.

Dodala je i kako Sveučilište nije samo mjesto stjecanja znanja nego i prostor susreta različitih disciplina, ideja i ljudi u kojem se šire vidici i pomiču granice mogućega.

- Upravo smo ovdje naučili da se najveći iskoraci često rađaju iz dijaloga, suradnje i hrabrosti da postavimo novo pitanje. U njegovim predavaonicama, laboratorijima, kabinetima i ateljeima rasli smo ne samo kao istraživači i umjetnici nego i kao ljudi. Ponosni smo što danas stojimo ovdje kao dio te velike i prosperitetne akademske zajednice, kazala je Besedić.

Matea Brižić u svom se govoru posebno osvrnula na izazove s kojima su se doktorandi susreli tijekom doktorskoga studija, ali i istaknula nužnost da u svojem budućem djelovanju budu odgovorni.

- Doktorat nije kraj učenja nego početak nove razine odgovornosti koja nas obvezuje da stečeno znanje ne zadržimo za sebe, nego da ga koristimo pošteno i da njime pridonosimo široj zajednici. Danas preuzimamo i novu obvezu da budemo više od stručnjaka. Moramo biti ljudi kojima se može vjerovati kada je znanje najpotrebnije, rekla je, među ostalim, doktorica Brižić.

Inače, novi doktori znanosti i doktori umjetnosti uz otisnute diplome dobili su i one digitalne u pretince e-pošte. Obje su inačice doktorskih diploma izrađene istodobno te imaju QR kod, a one u digitalnom obliku su i elektronički potpisane.

U dokumentu u nastavku možete vidjeti imena 371 novog doktora znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.