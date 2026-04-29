Dora se priprema za prijemni za najtraženiji studij u Hrvatskoj: 'Ove godine po treći put'

Dori Krušelj upis Dramske akademije životni je san. Najviše bi voljela jednog dana glumiti u kazalištu, a u svijetu glume je od malena, još od Lidrana

Kad se traženost studija gleda po omjeru upisnih mjesta i prijavljenih kandidata, studij Glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na prvom je mjestu. Za svako mjesto bori se čak devet kandidata, a mnogi se na prijemni ispit prijavljuju iz godine u godinu u nadi da će se ove godine pokazati kao neki od najboljih kandidata.

Među njima je i dvadesetogodišnja Dora Krušelj, trenutačno studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Njoj je studij glume oduvijek bio san, a ovo je već treći put da ide na prijemni na Dramskoj.

- Od kada sam bila mala roditelji su me vodili u kazalište gledati dječje predstave i to mi je bilo jako zabavno i interesantno. U osnovnoj školi sam se u petom razredu odlučila upisati na dramsku grupu. Nisam imala neki specijalan razlog zašto sam krenula, samo mi je bilo interesantno i htjela sam probati glumiti i biti na pozornici, priča nam Dora.

Na Lidranu je shvatila da joj je to životni poziv

Ljubav s kazalištem javila se na prvom Lidranu u Kulturnom centru Travno, kad je došla na pozornicu odraditi probu. Nakon toga Dora je shvatila da joj je gluma životni poziv.

- Taj miris kazališta, reflektori, publika, rad i zezancija, opuštenost, kreativnost i tako dalje su neki od razloga zašto sam to toliko zavoljela. Tada još nisam bila niti sigurna postoji li akademija ili kako se uopće tamo upiše i kada, podijelila je Dora.

Za prijemni se priprema i u svakodnevnim situacijama

Ubrzo nakon toga upisala se na dramski studio Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM). Ondje se još bolje upoznala s kazalištem te joj se ondje, kako kaže, produbila ta ljubav i znatiželja. Narednih godina u kazalištu je obavljala različite poslove, a nada se da će uskoro nastaviti taj put upisom na Glumu.

- Na prijemni ove godine idem po treći puta, tako da moje intenzivne pripreme traju već tri godine. Osim što imam individualne sate glume idem i dalje na dramski i plesni studio u ZKM-u, snimam kratke filmove, reklame i tako dalje. Bilo koje aktivnosti ili čak privatne događaje u životu smatram pripremom jer glumac ustvari treba istražiti razne osjećaje, situacije i ako ih ne proživi teško da će se moći poistovjetit s likom. Naravno ne možemo proći sve situacije koje prolaze naši likovi, nekad je i bolje da ih nismo proživjeli, ali ustvari tako postajemo emotivno zreliji i lakše baratamo svojim emocijama, priča nam Dora.

Kako izgleda prijemni na Akademiju?

Na prijemnom na Akademiji bila je dvaput, no za sad nije ušla u uži krug. Raspitala se o tome kako on izgleda, a kaže nam da se ponavlja ista priča. Ispitivači gledaju koliko je kandidat spreman na timski rad, mijenjanje situacije, kako se snalazi u improviziranju i mijenjanju teksta, je li pokretan. Također se ispituje ritam i sluh te opća kultura.

- Uz sve to ponavljaju se i savjeti za prijemni: budi svoj, probaj se ne živcirati i stresirati (po meni najteži dio), uživaj u procesu koliko god je moguće jer na kraju što bude bit će. Iako idem treći put, najsmirenija sam oko prijemnog do sada jer na kraju ne treba brinuti jer sve ide u svoje vrijeme nekome treba možda više, a nekome manje vremena i na kraju to ništa ne mora značiti koliko ćeš ti biti dobar glumac jednog dana. Ima toliko glumaca koje svakodnevno gledamo na televiziji ili u kazalištu koji su se jednako kao i mi mučili pri upisu i upisali tek iz trećeg, četvrtog ili čak petog pokušaja, a danas su jedni od najboljih, smirena je Dora.

'Kada glumim osjećam se najslobodnije'

U glumi je najviše privlači rad u kazalištu jer su ondje glumci najpovezaniji s publikom i sve se događa u trenutku. Voljela bi glumiti u dramama, ali i komedijama i dječjim predstavama, za što kaže da bi mogao biti dobar ispušni ventil nakon toliko ozbiljnih tema.

- Kada glumim ustvari se osjećam najslobodnije, najsretnije i najlakše mogu izraziti svoje emocije i osjećaje kroz različite likove, njihove situacije i probleme. Nakon završetka studija vidim se u nekom kazalištu, a povremeno na setu nekog filma ili serije. Definitivno bi nekada kroz karijeru probala nešto raditi i van Hrvatske, priča nam sugovornica koju uskoro čeka još jedan veliki test.