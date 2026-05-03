Student jednog od najpoželjnijih studija priznao da nije lako: 'Segmenti života ponekad dođu u drugi plan'

Student Arhitekture i urbanizma Fabijan Lasić priča nam da je riječ o zahtjevnim studiju koji nudi puno mogućnosti i fokusira se na praktične projekte

Studij Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu nalazi se u deset najpoželjnijih studija u Hrvatskoj, ako se kao mjerilo uzima omjer upisnih mjesta i broja prijava kandidata. Alumni ovog studija rade kao arhitekti, dizajneri interijera, u urbanom planiranju ili na izradi 3D modela.

Razgovarali smo sa studentom Fabijanom Lasićem, koji nam je ispričao kako izgleda studij, što je po njemu najzahtjevnije i što faks pruža studentima.

Što znači urbanizam?

U samom nazivu studija neke će zbuniti što znači 'urbanizam'. Dok se arhitektura bavi planiranjem i oblikovanjem pojedinih građevina, urbanizam se time bavi u širem kontekstu. Taj pojam obuhvaća gradove, kvartove, javne prostore, prometne sustave te način na koji ljudi koriste prostor u svakodnevnom životu.

- Govori nam o tome kako se različite funkcije u gradu međusobno povezuju, kako se razvija infrastruktura i na koji način prostor može biti održiv, funkcionalan i ugodan za život. Upravo ta kombinacija arhitekture i urbanizma studentima daje cjelovito razumijevanje prostora i same struke, od oblikovanja pojedinačnih detalja do promišljanja grada i njegovih dijelova kao kompleksnog sustava, odgovara nam Fabijan.

Studenti rade nešto praktično gotovo svakodnevno

Priča nam da je studij izrazito praktičan i da se većina rada temelji na projektima na kojima su studenti angažirani tijekom semestra. Crtanje, modeliranje i razrada ideja prisutni su gotovo svakodnevno bilo u obliku ručnih skica i tehničkih nacrta pa sve do digitalnih 3D modela i vizualizacija. Uz to, studenti izrađuju i fizičke makete koje pomažu u boljem razumijevanju prostora i njihovih ideja.

- Ipak, teorijski dio studija također je značajan. Tijekom semestra i posebno u ispitnim rokovima studenti polažu veći broj teorijskih ispita koji obuhvaćaju područja poput povijesti arhitekture, nosivih konstrukcija i mnogih drugih. U praksi se ta dva aspekta nadopunjuju, teorija daje 'temelj', dok se kroz projektantske zadatke to znanje primjenjuje. Zbog toga studij zahtijeva dobru organizaciju vremena i kontinuirani rad tijekom cijelog semestra, dodaje Fabijan.

Studenti rade na konkretnim projektnim zadacima

Nastava se u velikoj mjeri razlikuje od klasičnih predavanja jer je naglasak na kombinaciji individualnog rada i rada u manjim grupama uz kontinuirane konzultacije s profesorima i asistentima. Vježbe i radionice najčešće se odvijaju kroz rad na konkretnim projektnim zadacima gdje studenti razvijaju svoje ideje uz redovite komentare i usmjeravanje.

- Većina projektnih zadataka radi se individualno, što potiče razvoj vlastitog pristupa i načina razmišljanja, ali postoje i grupni radovi posebno kod urbanističkih zadataka gdje je važno uskladiti više ideja u zajedničko rješenje, navodi Fabijan.

'Taj dio je izrazito kreativan'

Seminari često uključuju analize prostora, istraživanja i prezentacije, a dio nastave su i javne prezentacije projekata pred kolegama i profesorima. Fabijanu je najzanimljiviji dio studija proces u kojem se njegova ideja razvija u konkretno rješenje.

- Taj dio je izrazito kreativan i daje mi slobodu da razvijem vlastiti pristup i način rada, ali istovremeno traži i puno promišljanja i prilagodbe različitim uvjetima, baš onako kako je i u struci. Posebno je zanimljivo na višim godinama studija raditi na konkretnim lokacijama i projektima poput projekta stambene zgrade, škole, poslovne zgrade i sličnih, jer se tada projekti izravno povezuju sa stvarnim prostorom i kontekstom, priča nam Fabijan.

Studij traži kontinuiran rad i rokovi su zahtjevni

Međutim kaže da projekti traže kontinuiran angažman tijekom cijelog semestra, često uz stroge rokove. Kaže da mu je intenzitet i količina rada koji studenti moraju uložiti najteži dio studija.

- Rokovi predaje znaju biti zahtjevni zbog čega drugi segmenti života ponekad dođu u drugi plan kako bi se sve stiglo odraditi. Uz to, mnogim studentima, pa tako i meni, izazov su predstavljali tehnički kolegiji poput nosivih konstrukcija gdje je potrebno razumjeti složenije inženjerske principe te je za njih potrebno najviše učenja i pripreme. No, uz dovoljno rada i uloženog vremena sve se na kraju uspješno svlada neovisno koji kolegij bio u pitanju, zaključuje Fabijan.

Što sve studenti mogu raditi nakon studija?

Za rad kao ovlašteni arhitekt potrebno je završiti diplomski studij, a zatim odraditi stručno usavršavanje i položiti stručni ispit. Međutim, već nakon preddiplomskog studija, pa čak i tijekom njega, studenti se mogu zaposliti kao suradnici u arhitektonskim uredima i sudjelovati u radu na projektima iako ih ne mogu samostalno potpisivati.

- Preddiplomski studij daje dobru osnovu i omogućuje razumijevanje struke, dok se kroz daljnje obrazovanje stječu uvjeti za preuzimanje pune profesionalne odgovornosti. Studij pritom otvara širok raspon mogućnosti: od arhitektonskog projektiranja i urbanističkog planiranja do rada u javnoj upravi i prostornom uređenju, dizajna interijera te izrade 3D modela i vizualizacija kao i mnogih drugih. Dio studenata usmjerava se i prema istraživanju, akademskom radu ili specijaliziranim područjima unutar same struke. Upravo ta širina čini studij fleksibilnim i omogućuje studentima da se tijekom vremena profiliraju u području koje najbolje odgovara njihovim interesima, ispričao nam je Fabijan.

