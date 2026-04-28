Upisni debakl uzima novu žrtvu: Još jedno veleučilište moglo bi nestati s karte

Iako Istarskom veleučilištu nije stigla odluka o pripajanju s drugom ustanovom, pokrenuti su razgovori o tome da se ono spoji sa Sveučilištem u Puli.

Veleučilište u Kninu, Međimursko veleučilište u Čakovcu te Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina ustanove su kojima je proteklih tjedana stigla odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o pripajanju drugim visokoškolskim ustanovama. Iako Istarsko veleučilište nije dobilo takvu odluku, pokrenuti su razgovori oko toga da se i ono pripoji obližnjem Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a tu ideju iz županije su nedavno predstavili i premijeru Andreju Plenkoviću.

Odgovor na pad broja upisanih studenata na nacionalnoj razini

Dekan Istarskog veleučilišta, Daglas Koraca za srednja.hr navodi kako je tom veleučilištu 'apsolutni prioritet zadržavanje kvalitete obrazovanja za studente, kao i još snažniji razvoj infrastrukture i nastavnih kapaciteta kroz realizaciju planova i projekata'.

- Jačanje suradnje sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli korak je u tom smjeru, dok se o inicijativi spajanja Sveučilišta i Veleučilišta razgovara kao dugoročnom odgovoru na trendove pada broja upisanih studenata na razini cijele Hrvatske. Službenih odluka, poput one Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, još nema jer ovaj proces tek treba definirati, zajedno s potencijalnim ulogama svih uključenih strana. Pritom će naši zaposlenici i studenti uvijek biti na prvom mjestu, kaže Koraca za srednja.hr.

I on, baš kao što je to Ministarstvo činilo u slučaju donošenja ranijih odluka o pripajanju, ističe da bi spajanje dviju institucija bilo bi u skladu sa smjernicama te Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, koji 'apeliraju na izvrsnost, učinkovitost te povećanje razvojnih kapaciteta sustava visokog obrazovanja'.

- Snažno znanstveno uporište Istarskog veleučilišta, četiri akreditirana studijska programa, kontinuirana suradnja s gospodarstvom i nacionalno prepoznati projekti, čine nas strateškim partnerom u visokom obrazovanju. Osim toga, donosimo značajno iskustvo pri povezivanju ustanova u akademskom sektoru u obliku uspješno provedenog spajanja Centra za istraživanje METRIS iz 2021. godine. Tema spajanja Istarskog veleučilišta sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli tek je otvorena, stoga su i finalni zaključci te koraci, predmet niza budućih razgovora, zaključuje Koraca.

Poražavajući rezultati upisa u 2025.

Ovo je bila tema i na nedavnoj sjednici županijske Skupštine. Kako je izvijestio Milan Pavlović za Istarski.hr, župan Boris Miletić naglasio je da je to odgovor na trend pada broja upisanih studenata na razini čitave države.

- Ako želimo biti odgovorni prema studentima i prema 29 djelatnika te ustanove, moramo razmišljati dugoročno o održivosti. Ako se trendovi nastave, pitanje je što će biti za tri ili pet godina. Moja je intencija u razgovorima s predsjednikom Vlade bila čvršće povezivanje, a potom i potpuno pripajanje Sveučilištu Jurja Dobrile, rekao je župan.

Prošlogodišnji rezultati upisa na Istarsko veleučilište preko sustava Postani student poražavajući su. Na ljetnom roku 2025. godine upisna kvota, kažu podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, bila je 100 mjesta. Pravo upisa ostvarilo je tek četvero kandidata. Na jesenskom roku upisa, preko središnjeg sustava Postani student upisati se je moglo 97 kandidata, no pravo upisa ostvarilo ih je šestero.

Oglasio se i sindikat

Slučajeve pripajanja pojedinih veleučilišta drugim ustanovama prate i u Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, zbog čega su nedavno poslali dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

- Prema trenutačno dostupnim informacijama, riječ je o procesima koji se provode u kratkim rokovima, a koji mogu imati značajan utjecaj na radnopravni, profesionalni i institucionalni položaj zaposlenika. Međutim, u javnosti je zasad dostupno vrlo malo konkretnih informacija o opsegu i načinu provedbe ovih promjena. Dodatno zabrinjava činjenica da, prema našim saznanjima, ni pojedini čelnici ustanova koje su obuhvaćene statusnim promjenama nisu bili pravovremeno i cjelovito informirani o planiranim koracima, naveli su iz NSZVO-a.

Osim detaljnih informacija u planovima i postupku statusnih izmjena, tražili su i sastanak s Ministarstvom.

- Na navedeni dopis Sindikat je dana 15. travnja zaprimio odgovor Ministarstva u kojem se odluka o spajanju ustanova obrazlaže kao nužna mjera za racionalizaciju sustava i očuvanje radnih mjesta u kontekstu nepovoljnih demografskih trendova, uz istovremeno osiguravanje dugoročne održivosti i kvalitete visokog obrazovanja. Sindikat će nastaviti pomno pratiti razvoj situacije te pravodobno informirati članove o svim novim okolnostima, aktivno štiteći njihova radna i profesionalna prava, izvijestili su iz NSZVO-a.