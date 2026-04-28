FER-ovci osvojili prvo mjesto na najvećem studentskom hardware hackathonu

Natjecanje je održano u SAD-u, a okupilo je 750 natjecatelja s najboljih svjetskih sveučilišta. Studenti s FER-a našli su se među pobjednicima.

Studenti FER-a osvojili su prvo mjesto u Smart Home kategoriji na međunarodnom hardware hackathonu StarkHacks, najvećem studentskom hardware hackathonu na svijetu, održanom na Purdue University u SAD-u.

FER-ov tim činili su Lovro Šantek, Petar Jakuš, Neven Lukić i Luka Bradarić Lisić, koji su u 36 sati razvili pametni sustav za praćenje pasa unutar doma. Rješenje vlasnicima omogućuje praćenje lokacije i ponašanja ljubimca u stvarnom vremenu, analizu dugoročnih obrazaca aktivnosti i hranjenja te upravljanje povezanim pametnim uređajima putem mobilne aplikacije.

Posebna vrijednost projekta leži u njegovoj tehničkoj kompleksnosti. Sustav uključuje Edge AI model za klasifikaciju pokreta, Bluetooth lokalizaciju, vlastito razvijenu elektroniku i CAD modele te potpunu integraciju hardvera i softvera u funkcionalan prototip.

- Svima nam je ovo bio prvi put da sudjelujemo na tako velikom hackathonu i natječemo se sa studentima iz SAD-a i drugih vodećih svjetskih sveučilišta. Posebno iskustvo bilo je to što su među sponzorima bile neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, pa nam je već sama prilika da razgovaramo s inženjerima iz tih tvrtki bila nešto što se ne doživljava svaki dan, navode iz tima. Lovro Šantek, Petar Jakuš, Neven Lukić i Luka Bradarić Lisić | Foto: FER

- Kada smo vidjeli koliko je jaka konkurencija, u početku nismo mislili da je realno da možemo osvojiti nagradu. Međutim, kako su prolazili sati, postajali smo sve svjesniji koliko smo tehnički kvalitetno i cjelovito rješenje uspjeli razviti u samo 36 sati, što su suci na kraju i prepoznali.

- Tijekom cijelog natjecanja na stolu smo imali hrvatsku zastavu i nosili FER majice, tako da smo se među timovima dosta isticali, a posebno nam je drago što smo i fakultet i Hrvatsku mogli predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, ističu iz tima.

U stvarnoj primjeni, ovakav sustav može pomoći vlasnicima u ranijem prepoznavanju promjena u ponašanju životinje, boljem praćenju zdravstvenog stanja te jednostavnijoj i informiranijoj svakodnevnoj skrbi o kućnim ljubimcima. Ovaj rezultat potvrđuje da studenti FER-a svojim znanjem i praktičnim inženjerskim vještinama mogu ravnopravno konkurirati vodećim svjetskim studentskim timovima na najzahtjevnijim međunarodnim natjecanjima.

Guinnessov rekord i snažna međunarodna konkurencija

Natjecanje je okupilo više od 750 sudionika, odnosno više od 150 timova, a podržale su ga neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, poput AMD-a, Forda, Espressifa, Tesle, Analog Devicesa, Qualcomma i mnogih drugih. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji sudjelovali su studenti s Purdue Universityja i drugih američkih sveučilišta, kao i s renomiranih europskih sveučilišta poput EPFL-a, King’s College Londona i Politecnico di Milano, što ovom uspjehu daje dodatnu težinu.

Dodatnu posebnost događaju dala je činjenica da je jedan od ciljeva organizatora bio obaranje Guinnessova rekorda za najveći hardware hackathon na svijetu, za što je bilo potrebno okupiti više od 500 sudionika uživo, što je na kraju uspješno i premašeno.

