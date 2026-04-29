Veliko sveučilište traži svoje najbolje studente: Otvorili su prijave za rektorovu nagradu

Studenti se mogu prijaviti za tri vrste rektorovih nagrada: izvrsnost, studentski znanstveni ili umjetnički rad te posebna rektorova nagrada.

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Mogu se prijaviti studenti pojedinci, skupine studenata, studentski zborovi, studentske udruge ili druge studentske organizacije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godinu 2025./2026., a za postignuća u akademskoj godini 2024./2025.

Vrste Rektorovih nagrada

Rok za prijavu je 13. svibnja 2026. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Odluka o dodjeli rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 25. svibnja 2026. godine.

Kontakt za dodatne upite

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu čine svi prorektori i glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, a predsjedava mu po položaju prorektor nadležan za pravne poslove. Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti Silviji Rančić na broj telefona 021/558-213 ili na adresu elektroničke pošte [email protected].

Više informacija možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.