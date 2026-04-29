Državnu stipendiju upravo je dobio dodatan broj studenata: Pripazite na važan rok

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i ove godine dodjeljivalo je 12.150 državnih stipendija studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Natječaj je bio otvoren krajem protekle godine, ali još uvijek nisu podijeljene sve stipendije. Naime, povjerenstvo za prigovore ponovno je, na zahtjev studenata, razmotrilo i prihvatilo četiri prigovora koja su pristigla u roku, a dodatno je i snižen bodovni prag.

Stipendiju dobilo još 152 studenata

Zbog svega je pomaknuta i crta na listi dobitnika pa su sada pravo na stipendiju ostvarila dodatna 152 studenta. Konkretno, uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 522,85 EUR.

Nadalje, spuštanjem praga uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.200 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 243,84 EUR. Kao i ranijih godina, državna socioekonomska stipendija iznosi 200 eura u svim kategorijama i isplaćuje se do 15. u mjesecu za devet mjeseci akademske godine.

Studenti imaju sedam dana da prihvate stipendiju, inače ostaju bez novca

Valja podsjetiti da za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Dakle, ako ste u međuvremenu dobili neku drugu stipendiju, nećete smjeti primati i ovu. Novi dobitnici stipendije sada moraju obaviti važan korak - prihvatiti uvjete stipendiranja, inače mogu ostati bez stipendije.

- Pozivaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2025./2026. da u roku od sedam dana od dana objave rezultata (najkasnije do 5. svibnja 2026. godine do 16 sati) u Sustavu državnih stipendija Vidra (izbornik Moje prijave - Aktivne prijave) unesu IBAN računa i potvrde Uvjete stipendiranja. Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, navode iz Ministarstva obrazovanja.

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:

Ime i prezime: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

U nastavku možete vidjeti popis novih dobitnika državne socioekonomske stipendije.