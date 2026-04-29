Zapamtite njihova imena: Studenti FER-a upravo su postali prvaci svijeta na velikom natjecanju

U konkurenciji od 750 studenata s poznatih svjetskih sveučilišta studenti FER-a osvojili su prvo mjesto u jednoj od kategorija hackathona StarkHacks.

Izvrsne vijesti stižu sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) čiji su studenti prvo mjesto u Smart Home kategoriji na međunarodnom hardware hackathonu StarkHacks. Riječ je o najvećem studentskom hardware hackathonu na svijetu, a ono se održalo na Purdue University u SAD-u.

- FER-ov tim činili su Lovro Šantek, Petar Jakuš, Neven Lukić i Luka Bradarić Lisić, koji su u 36 sati razvili pametni sustav za praćenje pasa unutar doma. Rješenje vlasnicima omogućuje praćenje lokacije i ponašanja ljubimca u stvarnom vremenu, analizu dugoročnih obrazaca aktivnosti i hranjenja te upravljanje povezanim pametnim uređajima putem mobilne aplikacije, navode s FER-a.

Dodatno ističu kako posebna vrijednost projekta leži u njegovoj tehničkoj kompleksnosti. Sustav uključuje Edge AI model za klasifikaciju pokreta, Bluetooth lokalizaciju, vlastito razvijenu elektroniku i CAD modele te potpunu integraciju hardvera i softvera u funkcionalan prototip. Svim studentima ovo je bio prvi puta da sudjeluju na tako velikom hackathonu i natječu se sa studentima iz SAD-a i drugih vodećih svjetskih sveučilišta. Pritom su dobili priliku povezati se i s inženjerima iz renomiranih tehnoloških tvrtki koje su sponzorirale natjecanje.

Inače, na natjecanju je sudjelovalo više od 750 sudionika, odnosno više od 150 timova i to s uglednih sveučilišta poput Purdue Universityja, ali i europskih sveučilišta poput EPFL-a, King’s College Londona i Politecnico di Milano.

- Kada smo vidjeli koliko je jaka konkurencija, u početku nismo mislili da je realno da možemo osvojiti nagradu. Međutim, kako su prolazili sati, postajali smo sve svjesniji koliko smo tehnički kvalitetno i cjelovito rješenje uspjeli razviti u samo 36 sati, što su suci na kraju i prepoznali. Tijekom cijelog natjecanja na stolu smo imali hrvatsku zastavu i nosili FER majice, tako da smo se među timovima dosta isticali, a posebno nam je drago što smo i fakultet i Hrvatsku mogli predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, navode iz tima.

Oboren i Guinnessov rekord

S FER-a pojašnjavaju i da sustav koji su osmislili studenti može pomoći vlasnicima u ranijem prepoznavanju promjena u ponašanju životinje, boljem praćenju zdravstvenog stanja te jednostavnijoj i informiranijoj svakodnevnoj skrbi o kućnim ljubimcima.

- Ovaj rezultat potvrđuje da studenti FER-a svojim znanjem i praktičnim inženjerskim vještinama mogu ravnopravno konkurirati vodećim svjetskim studentskim timovima na najzahtjevnijim međunarodnim natjecanjima, poručuju s FER-a.

Izdvojili su i dodatnu zanimljivost - da je jedan od ciljeva organizatora bio obaranje Guinnessova rekorda za najveći hardware hackathon na svijetu, za što je bilo potrebno okupiti više od 500 sudionika uživo, što je na kraju uspješno i premašeno.