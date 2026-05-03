Studenti otkrili razloge zbog kojih bi odmah prekinuli vezu: '10 je, ali more zove voda? To je -20'

Dok jedni bez problema opraštaju neznanje o moru, drugi studenti Pomorskog u Splitu imaju vrlo jasna pravila kad je riječ o potencijalnim partnerima.

Znate li razliku između prove i krma? Prepoznajete li vrste čvorova, ako ih već ne znate sami vezati? Ako ste na ova pitanja odgovorili niječno, bojimo se da imamo lošu vijest. Studenti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (PFST) ne bi vas baš visoko ocijenili kad biste se susreli na dejting sceni.

Posjetili smo ih na njihovom faksu gdje su nam pokazali kako uče kroz praktičan rad na simulatoru zapovjedničkog mosta. S nekima od njih smo i zaplovili fakultetskom jedrilicom Melges 32 na kojoj treniraju i sudjeluju na regatama diljem svijeta. Mnogima od njih more nije samo buduća profesija, već i velik dio života. No, nas je zanimalo - uključuje li to i njihov ljubavni život?

- 10 je, ali ima morsku bolest? Meni su najljepši dejtovi na moru, zato ne smije imati morsku bolest, da možemo ići skupa, rekla nam je Katarina Tudor, studentica treće godine na PFST-u.

Iako su neki bili strogi, drugi su ipak pokazali razumijevanje. Kako nam je rekao Ivano Marić, student druge godine, ta osoba bi i dalje bila 10, jer uvijek mogu plivati s plaže.

Naši drugi sugovornici nisu bili niti tako strogi niti oko svojih potencijalnih partnera koji ne znaju razliku između prove i krme. Iako su ih neki ocijenili sa čistom nulom, Karlo Bilić, student pete godine, imao je puno opušteniji stav.

- Ma 10 je, naučit ćemo, rekao nam je Karlo.

More nije voda?

Puno veću strogost student su pokazali prema navici mnogih kontinentalaca koji more zovu - voda. Nekima od njih, rekli su nam, to nema nikakvog smisla.

- To je -20, nema nikakvog smisla, smatra Ante Kovačević, student druge godine.

Čuli smo i njihove ocjene potencijalnih partnera koji ne znaju razliku između čamca i broda, ne vole jedrenje, konop zovu 'špaga', ali i ne vole jedrenje. Pitali smo ih i kako ocjenjuju ljude koji studiraju na Pomorskom fakultetu.

- Jedanaest. Pomorski je poseban. Stvarno se trude studentima približiti mogućnosti, približiti more, jedrenje, proširiti vidike, tako da tko god želi ili razmišlja o tome, dođi u Split i upiši Pomorski, poručio je Boris Bedišić, student druge godine Pomorskog fakulteta.

Na PFST-u, inače, možete birati između pet prijediplomskih studija. Ovisno o vašim interesima, možete upisati Pomorsku nautiku, Brodostrojarstvo, Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, Pomorski menadžment ili Pomorske tehnologije jahta i marina. Više o mogućnostima studiranja na Pomorskom fakultetu u Splitu pročitajte na njihovoj web stranici, a u videu ispod pogledajte sve '10 je, ali...' odgovore studenata s kojima smo razgovarali.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu