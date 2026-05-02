Studentski zbor prvi u Hrvatskoj uveo novi model raspodjele novca: 'Cilj je transparentnost'

Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (SZFPZG) predstavio je novi model raspodjele svojih sredstava - participativno budžetiranje. On omogućuje da studenti izravno odlučuju o tome koji će projekti dobiti financijsku podršku. Ponosni su, kažu, na to što su prvi studentski zbor u Hrvatskoj koji uvodi ovaj model upravljanja sredstvima.

Predsjednik SZFPZG-a Damir Lelas objašnjava nam da su do ideje participativnog budžetiranja došli iz više razloga. Prvi je taj što im je od početka mandata, ističe, cilj demokratizirati Zbor, učiniti ga transparentnijim te pružiti studentima priliku da sudjeluju u njihovom radu i odlukama koje donese. Također, s tim su modelom upoznati već neko vrijeme.

- Neki od nas su o njemu učili na Fakultetu, dok su drugi za njega čuli jer ga primjenjuje studentski zbor na Fakultetu za družbene vede u Sloveniji. Tako se naša želja za demokratizacijom i povećanjem studentske participacije spojila sa znanjem kojeg smo dobili na Fakultetu i kroz razgovor sa studentskim predstavnicima u Sloveniji te je nastala ideja o participativnom budžetiranju, kaže Lelas za srednja.hr.

'Odluka više nije na nekoliko pojedinaca'

Dodaje da je ovakav način budžetiranja važan zbog toga što studenti mogu odlučiti s kojim aktivnostima žele obogatiti fakultetski život. Dakle, odluka o tome koji će se projekti financirati više nije na nekoliko pojedinaca, već na više od 1.200 studenata ovog Fakulteta. Također, ovaj model raspodijele sredstava važan je jer povezuje Studentski zbor sa skupinom koju predstavlja.

- Ako studentski predstavnici ne mogu čuti glas studenata, onda njihovo postojanje nema smisla. Uveli smo razne prakse putem kojih nam studenti mogu reći koje promjene žele na Fakultetu, s kojim problemima se suočavaju te koja rješenja smatraju najboljim, a participativno budžetiranje jedno je od njih, pojašnjava Lelas.

Svoju odluku predstavili su cijeloj fakultetskoj zajednici prije nego što su je objavili na svojim društvenim mrežama. Na redovnim otvorenim sjednicama Zbora razvijali su ovu ideju, a kada je ona došla u završni stadij, predstavili su je na dekanskom kolegiju, svim fakultetskim odsjecima te, na koncu, na Fakultetskom vijeću koje je jednoglasno prihvatilo njihovu inicijativu.

- Studenti i profesori imali su konstruktivne komentare koji su doprinijeli usavršavanju ovog modela te su nam izuzetno pomogli u cijelom procesu, navodi Lelas.

'Žele postaviti standard za budućnost'

Participativno budžetiranje, dodaje, ove godine provode kao pilot-projekt s jasnim ciljem, a to je da postave standard za budućnost.

- Nakon završetka procesa provest ćemo temeljitu evaluaciju i otvoreno razgovarati sa svim uključenim akterima kako bismo model dodatno unaprijedili ili revidirali. Naša je ambicija do kraja mandata razviti kvalitetan i održiv sustav koji će moći preuzeti i primjenjivati budući studentski predstavnici, kako na našem, tako i na drugim fakultetima. Participativno budžetiranje pokazuje kako studenti mogu biti aktivni sudionici u fakultetskoj politici, omogućuje da studentski predstavnici dobiju kvalitetne povratne informacije te uključuje studente u donošenje odluka i daje im stvaran utjecaj na događanja na fakultetu. Time studentima otvaramo prostor da izraze svoj glas kontinuirano, a ne samo tijekom izbora koji se održavaju svake dvije godine, zaključuje Lelas.

Projekti, navode iz Zbora, moraju biti društveno i/ili akademski relevantni te namijenjeni studentima FPZG-a. Također, moraju biti izvedivi unutar jedne proračunske godine - do idućeg raspisivanja natječaja.