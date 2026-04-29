Studentica iz Zagreba osuđena jer je davala instrukcije na crno: 'Mislila sam da je to normalno'

Velika potražnja za instrukcijama u raznim predmetima dovodi i do velike ponude takve usluge. Oglasi se mogu pronaći svugdje – sve od tramvajskih stanica pa do društvenih mreža. Upravo taj posao neki obavljaju ilegalno, poput studentice Ane iz Zagreba koja je osuđena jer je tako davala instrukcije iz matematike, piše Robert Mihaljević za portal Danica.hr.

U presudi koju prenosi ovaj portal, instrukcije je davala u razdoblju od gotovo godine dana, a oglas je objavila u Facebook grupi 'Instrukcije Hrvatska'. Sud je ustvrdio da je reklamirala djelatnost koju nije registrirala ili prijavila poreznim tijelima, a tako je zaradila 962,33 eura. Nezaposlena je i uzdržavaju je roditelji.

Danica.hr prenosi i da se na sudu branila kako je išla na fakultet, ali se ispisala, pa je dvaput održala instrukcije i nakon toga to prestala raditi jer je bilo previše stresno. Tvrdi i da nije znala da se treba registrirati jer 'svi koji su davali instrukcije kada je ona išla na fakultet su radili ovako pa je mislila da je to normalno'. Sud je zamolila da uzme u obzir da je nezaposlena i nije osuđivana, a postupak joj je uzrokovao stres. Na kraju je nepravomoćno proglašena krivom i dobila je 150 eura kazne, ali na to se može žaliti.

Unazad dvije godine srednja.hr je izvještavala o tome da inspekcija 'češlja' oglase pružanja instrukcija na crno. U siječnju smo tako pisali da je tržišna inspekcija Državnog inspektorata je u 2025. godini, vezano uz možebitno ilegalno držanje instrukcija, obavila ukupno 56 inspekcijskih nadzora te je utvrđen 41 slučaj oglašavanje navedenih usluga bez registracije kao i obavljanje neregistrirane djelatnosti. Inače, novčane kazne dosežu gotovo 4.000 eura samo za obavljanje neregistrirane djelatnosti, a dodatne su propisane i za oglašavanje takvih poslova.

Da su instrukcije iznimno tražena usluga, pokazuje niz istraživanja, među ostalim i ono Instituta za društvena istraživanja iz 2022. godine. Ono je pokazalo da svaki drugi gimnazijalac ide na instrukcije, njih gotovo petina redovito, a ukupno gotovo 40 posto učenika imalo je barem jednom takav plaćeni aranžman. U istraživanju je sudjelovalo 20.476 osmaša, drugaša i maturanata.