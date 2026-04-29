Studentica iz Zagreba osuđena jer je davala instrukcije na crno: 'Mislila sam da je to normalno'

Inspektori otkrili rad na crno u instrukcijama: Kazne u Hrvatskoj i po više tisuća eura
12:04 103 d 16.01.2026
29. travanj 2026.
Studentica Ana nudila je instrukcije putem Facebooka, iako nije registrirala tu djelatnost. Zbog toga je završila na sudu i dobila novčanu kaznu.
Velika potražnja za instrukcijama u raznim predmetima dovodi i do velike ponude takve usluge. Oglasi se mogu pronaći svugdje – sve od tramvajskih stanica pa do društvenih mreža. Upravo taj posao neki obavljaju ilegalno, poput studentice Ane iz Zagreba koja je osuđena jer je tako davala instrukcije iz matematike, piše Robert Mihaljević za portal Danica.hr.
U presudi koju prenosi ovaj portal, instrukcije je davala u razdoblju od gotovo godine dana, a oglas je objavila u Facebook grupi 'Instrukcije Hrvatska'. Sud je ustvrdio da je reklamirala djelatnost koju nije registrirala ili prijavila poreznim tijelima, a tako je zaradila 962,33 eura. Nezaposlena je i uzdržavaju je roditelji.
Danica.hr prenosi i da se na sudu branila kako je išla na fakultet, ali se ispisala, pa je dvaput održala instrukcije i nakon toga to prestala raditi jer je bilo previše stresno. Tvrdi i da nije znala da se treba registrirati jer 'svi koji su davali instrukcije kada je ona išla na fakultet su radili ovako pa je mislila da je to normalno'. Sud je zamolila da uzme u obzir da je nezaposlena i nije osuđivana, a postupak joj je uzrokovao stres. Na kraju je nepravomoćno proglašena krivom i dobila je 150 eura kazne, ali na to se može žaliti.
Za jedan od najplaćenijih poslova otvoren niz oglasa: Brojni to češće rade na crno
09:41 86 d 02.02.2026
Unazad dvije godine srednja.hr je izvještavala o tome da inspekcija 'češlja' oglase pružanja instrukcija na crno. U siječnju smo tako pisali da je tržišna inspekcija Državnog inspektorata je u 2025. godini, vezano uz možebitno ilegalno držanje instrukcija, obavila ukupno 56 inspekcijskih nadzora te je utvrđen 41 slučaj oglašavanje navedenih usluga bez registracije kao i obavljanje neregistrirane djelatnosti. Inače, novčane kazne dosežu gotovo 4.000 eura samo za obavljanje neregistrirane djelatnosti, a dodatne su propisane i za oglašavanje takvih poslova.
Da su instrukcije iznimno tražena usluga, pokazuje niz istraživanja, među ostalim i ono Instituta za društvena istraživanja iz 2022. godine. Ono je pokazalo da svaki drugi gimnazijalac ide na instrukcije, njih gotovo petina redovito, a ukupno gotovo 40 posto učenika imalo je barem jednom takav plaćeni aranžman. U istraživanju je sudjelovalo 20.476 osmaša, drugaša i maturanata.
Nastavnik otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 3 h 29.04.2026
Sve petice? Ne baš: Znanstvenici su nam otkrili koji im je predmet u školi bio najteži
Predmet koji vam je najteži u školi ne mora odrediti čime ćete se kasnije baviti. Znanstvenici s Ruđera otkrili su koji su predmeti njih mučili.
13:50 16.566666666667 min 29.04.2026
Srednjoškolci otkrili kako zamišljaju idealan prvi posao: 'Od šefa očekujem da nije pokvaren'
Razgovarali smo s učenicima jedne škole o njihovim planovima nakon mature, željenim zanimanjima i onome što im je važno na početku karijere.
08:00 5 d 24.04.2026
Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji
Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.
16:30 21 h 28.04.2026
Dora se priprema za prijemni za najtraženiji studij u Hrvatskoj: 'Ove godine po treći put'
Dori Krušelj upis Dramske akademije životni je san. Najviše bi voljela jednog dana glumiti u kazalištu, a u svijetu glume je od malena, još od Lidrana
11:59 2 h 29.04.2026
Zapamtite njihova imena: Studenti FER-a upravo su postali prvaci svijeta na velikom natjecanju
U konkurenciji od 750 studenata s poznatih svjetskih sveučilišta studenti FER-a osvojili su prvo mjesto u jednoj od kategorija hackathona StarkHacks.
11:19 2 h 29.04.2026
Državnu stipendiju upravo je dobio dodatan broj studenata: Pripazite na važan rok
Dodatnih 152 studenata ostvarilo je pravo na državnu socioekonomsku stipendiju nakon spuštanja praga i prihvaćanja dijela priogovora.
10:32 3 h 29.04.2026
Veliko sveučilište traži svoje najbolje studente: Otvorili su prijave za rektorovu nagradu
Studenti se mogu prijaviti za tri vrste rektorovih nagrada: izvrsnost, studentski znanstveni ili umjetnički rad te posebna rektorova nagrada.
10:12 3 h 29.04.2026