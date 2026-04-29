Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati u subotu, 9. svibnja 2026. godine, u dvoranama II i III u prizemlju Fakulteta, na adresi Trg Republike Hrvatske 3.

Događanje je namijenjeno svima zainteresiranima za upis studija prava, socijalnog rada i javne uprave, kao i onima koji žele pobliže upoznati rad i svakodnevicu jednog od najstarijih i najvećih pravnih fakulteta u regiji. Posjetitelji će imati priliku saznati više o studijskim programima, načinu studiranja te brojnim mogućnostima koje Fakultet pruža svojim studentima.

Poseban naglasak bit će stavljen na praktične aspekte studiranja, uključujući sudjelovanje u programima stručne prakse kao što su HOME, Pravna klinika i Upravni kompas, koji studentima omogućuju stjecanje vrijednog iskustva već tijekom studija.

U sklopu programa održat će se i panel „Moj studentski put“, na kojem će sadašnji studenti podijeliti svoja osobna iskustva studiranja, izazove s kojima su se susretali te savjete za buduće kolege. Posjetitelji će također imati priliku upoznati se s radom studentskih udruga i bogatim studentskim životom na Fakultetu.