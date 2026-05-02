Studenti se mogu pridružiti hit buvljaku na Savi, stižu i influenceri: 'Zaradite za ljeto'

Zagrebački Studentski zbor organizira hit buvljak na kojem studenti mogu prodati krpice koje više ne nose i kupiti nove. Izlagat će i influenceri.

Zagrebački studenti 9. svibnja imaju priliku povoljno obnoviti svoju garderobu, ali i osloboditi svoje ormare od 'krpica' koje više ne nose te zaraditi pokoji euro. Pritom mogu učiniti i dobro djelo. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) u dvorištu Studentskog doma Stjepan Radić organizira buvljak čija će 'vrata' biti otvorena od 10 do 17 sati.

Kako nam objašnjava predsjednik SZZG-a Gordan Kragić, studenti će na svojim štandovima moći samostalno prodavati svoje stvari i pritom imaju slobodu u formiranju 'cijena'. Taj novac ostaje studentima izlagačima.

- Ne ograničavamo ih u tome što žele prodavati, sve dok je ponuda primjerena događaju. Preporučujemo da 'cijene' budu pristupačne i realne kako bi se potaknula razmjena i prodaja među studentima. Na taj način želimo stvoriti ugodnu i poticajnu atmosferu za sve sudionike, kaže Kragić.

Buvljak na Savi: Što ponijeti?

Svoj štand, na kojem će se također prodavati odjeća, imat će i sam SZZG. Taj prihod neće ići organizatorima, već za stipendiranje studenata slabijeg socioekonomskog statusa.

- Bit će većinom second-hand komadi, po simboličnim i pristupačnim 'cijenama'. Sve što se skupi na štandu SZZG-a ide u zakladu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno u humanitarne svrhe, a ne organizatorima. Osim odjeće, mogući su i dodatni sadržaji ili sitnice, ali naglasak je svakako na održivoj modi i ponovnoj upotrebi. Kupnjom na ovom štandu studenti istovremeno podržavaju dobar cilj i održive navike, dodaje Kragić.

SZZG izlagačima osigurava štendere, dok sami moraju ponijeti vješalice. Osim toga, savjetuju iz Zbora, bilo bi dobro ponijeti i vrećice za kupce i sitan novac za uzvraćanje ostatka. Savjetuju još i da jasno označe 'cijene' svojih artikala kako bi prodaja bila što jednostavnija. Dobra priprema, kažu, pomoći će da prodaja prođe brže, lakše i uspješnije.

Stvari će prodavati i influenceri

Za glazbenu atmosferu pobrinut će se DJ @axlthedj, koji je također student. Njegov nastup dodatno će pridonijeti opuštenom i zabavnom ugođaju događaja. Osim prodajnog dijela, SZZG je pripremio i influencer kutak u kojem će studenti moći kupiti povoljne stvari od brojnih hrvatskih influencera. Time žele povećati ponudu i dodatno obogatiti iskustvo posjetitelja.

- Važno nam je da se studenti odazovu ovoj akciji jer na taj način zajedno potičemo održivost, odgovornu potrošnju, solidarnost i zajedništvo. Osim što mogu zaraditi, studenti imaju priliku sudjelovati u nečemu korisnom, podružiti se i upoznati nove ljude. Vjerujemo da ovakve inicijative jačaju studentsku zajednicu i potiču pozitivne promjene, zaključuje Kragić.

Za sudjelovanje se preporučuje i donacija od 3 eura koja predstavlja dobrovoljnu donaciju za Zakladu za stipendiranje studenata. Ona nije obvezujuća za sudjelovanje. Više detalja o prijavi i događaju možete pronaći na poveznici.