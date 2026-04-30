Dva SC-a svojim studentima peku roštilj za Prvi maj: Sve je besplatno

Studentski centri u Rijeci i Splitu svojim će studentima za Prvi maj ispeći besplatan roštilj. Organiziraju i sportske igre.

Kao i ranijih godina, Studentski centar u Rijeci (SCRI) svojim će studentima za Međunarodni praznik rada ispeći roštilj. Da njihovi studenti ne ostanu gladni pobrinut će se i iz Studentskog centra Split (SCST).

Roštilj za studente u Rijeci

Studenti u Rijeci mogu se zabaviti i u sportskim igrama u organizaciji SCRI-ja, a najbolji će biti i nagrađeni. Bit će to skakanje u vrećama, trka s balonom, trka s hula hopom, graničar i slične aktivnosti. Timovi mogu imati po četiri osobe. Sportske igre održat će se u Studentskom naselju Trsat s početkom u 10:30 sati kod četvrtog paviljona. Roštilj, koji će za studente biti besplatan, predviđen je nakon igara.

U slučaju lošeg vremena, kažu, odgodit će igre. Prijaviti se možete putem poveznice.

- Svake godine na prvi maj pripremamo delicije na roštilju u kojima studenti mogu besplatno uživati! Kako bi se dobro zagrijali i ogladnjeli, organiziramo i sportske igre, a najbolji osvajaju nagrade, poručili su iz SCRI-ja.

Prvi maj u organizaciji SC-a u Splitu

U Splitu se pak organizira 'Spinut Mayfest' koji počinje u 11 sati u Studentskom domu Bruno Bušić. Osim roštilja koji će se posluživati u Hostelu Spinut, studenti će moći sudjelovati u igrama i partyjati.

- Ne brinite, na sve smo mislili. Osim što vas čekaju zabavne igre, nezaboravan party, za vas smo pripremili i neizostavna jela s roštilja u restoranu Hostel Spinut, poručili su iz SCST-a.