Ove menze radit će na Prvi maj: Neke mijenjaju i radno vrijeme za vikend

Za prvi maj dežurat će tek neke menze u Hrvatskoj. Provjerili smo koje su to u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Zbog Međunarodnog praznika rada koji se obilježava 1. svibnja, a koji ove godine 'pada' na petak, brojne menze diljem zemlje neće raditi. Stoga smo provjerili koji će studentski restorani dežurati u tri najveća studentska grada - Zagrebu, Splitu i Rijeci.

U Zagrebu dežurne tri menze

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) objavili su da će od 1. do 3. svibnja 2026. dežurati tri njihova restorana. Riječ je o menzama u SD Cvjetno naselje i SD Stjepan Radić, dok će se u SD Lašćina 1. i 2. svibnja posluživati doručak i ručak, bez večere. Od 4. svibnja svi restorani rade po uobičajenom radnom vremenu.

Radno vrijeme menzi za prvi maj u Splitu

Studenti iz Splita 1. svibnja mogu jesti u Restoranu FGAG, Restoranu Hostel Spinut i Zalogajnici BB, potvrdili su nam iz Studentskog centra Split (SCST). Studentima će se u restoranu Hostel Spinut posluživati i roštilj.

Menze koje će raditi u Rijeci

Iz Studentskog centra Rijeka (SCRI) rekli su nam da će na Međunarodni praznik rada dežurni restorani biti oni u sklopu studentskih domova. Točnije, restoran Kampus i restoran Mini. Radno vrijeme bit će kao nedjeljom, odnosno od 12 do 19 sati. Promjena u radnom vremenu menzi tijekom vikenda nema. Podsjetimo, SCRI svojim će studentima za prvi maj ispeći i roštilj.