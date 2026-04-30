Ovo su kandidati za rektora u Splitu: Poznat i datum izbora

Mile Dželalija, Nikša Jajac i Nikola Koceić-Bilan kandidati su za rektora Sveučilišta u Splitu. Oni su ispunili sve uvjete za sudjelovanje u izboru rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2026. godine do 30. rujna 2030. godine. Utvrdio je to Senat na današnjoj sjednici, dok će se izborna sjednica održati 22. svibnja.

Dželalija stiže s PMF-a

Dželalija je redoviti profesor na Odjelu za fiziku pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Područja njegovog znanstvenog interesa su teškoionske reakcije, visokoenergijska fizika, primijenjena i računarska fizika te edukacija i cjeloživotno učenje.

Diplomirao je matematiku i fiziku na splitskom PMF-u, a potom na zagrebačkom PMF-u završio poslijediplomski studij fizike te stekao magisterij i doktorat iz fizike, s usmjerenjem na nuklearnu fiziku i fiziku elementarnih čestica. Dio doktorskog istraživanja proveo je u GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung u Njemačkoj. Od 2002. do 2006. obnašao je dužnost prodekana.

Jajac nekoć bio dekan

Jajac je pak redoviti profesor na Katedri za organizaciju i ekonomiku građenja pri Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Specijaliziran je za područje upravljanja građenjem i ekonomike građevinskih projekata, s dugogodišnjim iskustvom u znanstveno-nastavnom radu. Obnaša i dužnost prorektora za infrastrukturu, a ranije se okušao i u ulozi dekana.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Splitu. Potom je upisao poslijediplomski znanstveni studij 'Management' na Ekonomskom fakultetu Split gdje je magistrirao 2007. godine te stekao akademski stupanj magistra društvenih znanosti iz polja ekonomije, grana management i upravljanje. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz polja ekonomije, grana organizacija i menadžment.

Koceić-Bilan sudjeluje u radu Rektorskog zbora

O Koceić-Bilanu već smo pisali. Profesor je matematike i informatike, a područja njegovog znanstvenog interesa su topologija, teorija oblika, algebarska topologija te metodika nastave matematike. Dodiplomski studij završio je na PMF-u u Splitu, a kasnije stupnjeve do doktorskog na PMF-u u Zagrebu. Krajem 90-ih radio je kao nastavnik matematike u nekoliko škola, a 1998. zaposlio se na PMF-u u Splitu kao mlađi asistent.

Od 2015. do 2018. bio je pročelnik Odjela za matematiku na tom fakultetu, a od 2018. do 2022. bio je dekan splitskog PMF-a. Prorektorom na Sveučilištu je postao 2022., a od 2023. se može pohvaliti titulom redovitog profesora u trajnom zvanju. Inače, Koceić-Bilan već sudjeluje u radu Rektorskog zbora gdje ima važnu funkciju predsjednika Povjerenstva Radne skupine Rektorskoga zbora za praćenje rezultata i analizu provođenja državne mature pa na sjednicama često govori o toj temi.

Podsjetimo, aktualnom rektoru Draganu Ljutiću istječe drugi uzastopni mandat pa ovo sveučilište svakako dobiva novog čelnika. Za razliku od zagrebačkog, prorektori Sveučilišta u Splitu nemaju pravo glasa u radu Senata koji bira novog rektora.