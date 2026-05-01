Studenti nemaju menzu, ali dobili su 'food truck': Fakultet je spreman preuzeti inicijativu od Sveučilišta

Dekan Agronomskog Aleksandar Mešić kaže da su svjesni da je zatvorena menza velik problem. Cilj je, kaže, iduću godinu krenuti s otvorenom menzom.

Prošlog tjedna studenti Agronomskog fakulteta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu prosvjedovali su pred svojom menzom, koja je zatvorena još od Božića. Iako je prosvjed protekao uz roštilj i dobru atmosferu, studenti su ozbiljni, jer na ručak moraju do menze na Ekonomiji, u kojoj su obično ionako velike gužve.

Dekan Agronomskog fakulteta, Aleksandar Mešić, sad nam odgovara da su studentima kao privremenu alternativu omogućili 'food truck', a upoznaje nas i s inicijativom Studentskog centra da se u IV. paviljonu, koji dijele sa Šumarskim fakultetom, organizira podjela obroka.

- U prosincu je, zbog prokišnjavanja, privremeno zatvoren studentski restoran na Agronomskom fakultetu, namijenjen studentima Agronomije i Šumarstva, ali i svim drugim korisnicima. Problem prodora vode uočen je ranije tijekom pripreme dokumentacije za susjedni dio zgrade, pri čemu je utvrđena potreba za dodatnim ispitivanjem stanja krovišta i sustava zaštite. O tim su nalazima pravodobno obaviješteni Studentski centar i Sveučilište u Zagrebu kako bi se zajednički razmotrile daljnje aktivnosti, priča nam dekan Mešić.

Dekan očekuje da će Sveučilište poduzeti konkretne korake

Dodaje da u potpunosti razumiju zabrinutost studenata i da je važno da menza bude što prije otvorena. Međutim glavni investitor u izgradnji objekta je Sveučilište u Zagrebu. Dekan Mešić naglašava da Agronomski fakultet smatra nužnim i očekuje da će Sveučilište bez odgode poduzeti konkretne i učinkovite korake kako bi se omogućila sanacija i ponovno otvaranje restorana.

- Fakultet, kao vlasnik zemljišta i partner u ovom procesu, ostaje u potpunosti spreman pružiti podršku i aktivno sudjelovati u provedbi održivog rješenja. Ako se pokaže da sanaciju nije moguće provesti u razumnom roku kroz postojeći model upravljanja, Agronomski fakultet spreman je preuzeti inicijativu za obnovu objekta, uz prethodno jasno redefiniranje uloga i obveza svih uključenih dionika, kako bi se osigurala učinkovita provedba i dugoročna funkcionalnost objekta, odgovara nam dekan Mešić.

Cilj je uprave, kaže, da u najkraćem mogućem roku osiguraju uvjete za ponovno otvaranje studentskog restorana te u sljedeću akademsku godinu uđu s funkcionalnim i kvalitetno uređenim prostorom u Zelenom paviljonu, na dobrobit svih studenata i korisnika.

Problem je i spor oko vlasništva Agronomije i Šumarstva

Studentski centar nam je na upit o radovima odgovorio samo da je menza zatvorena 12. prosinca prošle godine zbog tehničkih razloga. Za pitanja o tijeku radova i planiranom završetku uputili su nas na adresu Sveučilišta i fakulteta, a nakon što smo im poslali poruke, i dalje nitko nije spomenuo barem neki okviran datum početka ni kraja radova.

Međutim nije menza jedino što nedostaje studentima Agronomije. Naime prošlog tjedna nisu imali ni pristup knjižnici, koju dijele sa studentima Šumarskog fakulteta. Uprave moraju riješiti vlasničke odnose i provedbu etažnog elaborata te postići dogovor oko knjižnice.

- Vjerujemo da će se konačan dogovor oko navedenog postići u što skorijem roku kako bi studenti i jednog i drugog fakulteta mogli koristiti novouređene prostorije Paviljona IV. te pripadajućeg Aneksa, odgovorili su nam s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.