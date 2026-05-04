Ovo su imena dekana koji će od listopada voditi fakultete velikog sveučilišta: Potvrdio Senat

Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je dekane koji će dužnost obnašati od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2029.

Na prošlotjednoj sjednici, Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je izbor čelnika sastavnica koji će dužnost obnašati od 1. listopada 2026. godine do 30. rujna 2029. godine. Za dekanicu Filozofskog fakulteta u Splitu potvrdili su Inu Reić Ercegovac, a za dekanicu Umjetničke akademije u Splitu Mionu Milišu.

Splitski dekani

Neno Torić potvrđen je za dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, a Marko Erceg za dekana Kineziološkog fakulteta. Mario Bjeliš potvrđen je za dekana Agromediteranskog fakulteta bez pravne osobnosti Sveučilišta u Splitu.

Dodajmo i da je Senat potvrdio izbor nastavnika Marine Ajduković (Filozofski fakultet) na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor. Slavka Šodana (Ekonomski fakultet) potvrdili su za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.

Utvrđeni i kandidati za rektora

Lidija Vlahović (Filozofski fakultet) potvrđena je za naslovnu redovitu profesoricu. Hrvoje Relja (Filozofski fakultet) reizabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.

Podsjetimo, na istoj sjednici utvrđena je i lista kandidata koji će se natjecati za poziciju rektora ovog Sveučilišta. To su Mile Dželalija, Nikša Jajac i Nikola Koceić-Bilan, o kojima smo više pisali ovdje. Izborna sjednica održat će se 22. svibnja.