Ovo su imena dekana koji će od listopada voditi fakultete velikog sveučilišta: Potvrdio Senat

Ovo su kandidati za rektora u Splitu: Poznat i datum izbora
Sveučilište u Splitu 22. svibnja bira novog rektora, i to između Mile Dželalije, Nikše Jajca i Nikole Koceić-Bilana.
14:50 4 d 30.04.2026
04. svibanj 2026.
Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je dekane koji će dužnost obnašati od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2029.
Na prošlotjednoj sjednici, Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je izbor čelnika sastavnica koji će dužnost obnašati od 1. listopada 2026. godine do 30. rujna 2029. godine. Za dekanicu Filozofskog fakulteta u Splitu potvrdili su Inu Reić Ercegovac, a za dekanicu Umjetničke akademije u Splitu Mionu Milišu.
Neno Torić potvrđen je za dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, a Marko Erceg za dekana Kineziološkog fakulteta. Mario Bjeliš potvrđen je za dekana Agromediteranskog fakulteta bez pravne osobnosti Sveučilišta u Splitu.
Dodajmo i da je Senat potvrdio izbor nastavnika Marine Ajduković (Filozofski fakultet) na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor. Slavka Šodana (Ekonomski fakultet) potvrdili su za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.
Lidija Vlahović (Filozofski fakultet) potvrđena je za naslovnu redovitu profesoricu. Hrvoje Relja (Filozofski fakultet) reizabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.
Podsjetimo, na istoj sjednici utvrđena je i lista kandidata koji će se natjecati za poziciju rektora ovog Sveučilišta. To su Mile Dželalija, Nikša Jajac i Nikola Koceić-Bilan, o kojima smo više pisali ovdje. Izborna sjednica održat će se 22. svibnja.
