Otkriveni glavni izvođači na Radićevim danima: Ovo je cijela postava

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) otkrio je da će na Radićevim danima 2026. u subotu 23. svibnja nastupiti Indira Forza. Isti dan u 21 sat nastupit će i student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Bruno Rački & grupa Valovi.

Podsjetimo, SC je već najavio da u petak 22. svibnja na Radićeve dane stiže pjevačica Andrea Šušnjara, a isti dan studente će zabavljati i bend Šesti paviljon.

Dodajmo da je SCZG najavio 'najjače izdanje do sada'. Činilo se da pripremaju nove sadržaje.

- Jeste li spremni za najjače izdanje do sada? Radićevi dani 2026. stižu uz puno iznenađenja i novu razinu zabave. Više informacija uskoro, a do tada... pogledajte datume i počnite s odbrojavanjem, poručili su tada iz SCZG-a.