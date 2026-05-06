Stanari Cvjetnog miču stigmu staračkog doma, pripremaju veliki događaj: 'Imamo majice i iznenađenje'

Poznat datum održavanja Radićevih dana: SC najavljuje promjene, evo što kažu
Kad će Radićevi dani pitanje je koje se stanari doma na Savi počinju pitati već završetkom zimskog ispitnog roka, a SC je sada dao odgovor.
10:41 42 d 25.03.2026
06. svibanj 2026.
Dan ekipe s Cvjetnog ove će se godine održati 29. svibnja, a iz Domskog odbora ovog studentskog doma kažu da pripremaju i mini iznenađenje.
Stanari Studentskog doma Cvjetno naselje pripremaju se za svoj godišnji party koji će se održati 29. svibnja. Baš poput Radićevih dana u Studentskom domu Stjepan Radić, na Cvjetnom će se održati Dan ekipe s Cvjetnog. S programom i igrama, pričaju nam studenti iz Domskog odbora, kreću već u popodnevnim satima.
Pripremili su šarolik izbor natjecanja među kojima će se naći šah, povlačenje užeta, trešeta, bela, beer pong, pijani konobar, lov na blago, alka i pikado. Kako kažu, naći će se ponešto za svakoga. Posjetitelji neće ostati ni gladni ni žedni.
- Što se tiče ponude hrane i pića, u suradnji sa Studentskim centrom u Zagrebu (SCZG) osigurali smo šankove i razna sponzorska pića. Iako ovaj put nažalost nismo bili u mogućnosti organizirati humanitarni dio kao što je to bilo za Advent na Cvjetnom, u budućnosti definitivno planiramo još takvih akcija. Za glazbenu atmosferu bit će zadužen DJ, ali pripremamo i jedno mini iznenađenje o kojem ne smijemo još previše otkriti, kažu iz Odbora.
Ovim događajem se, između ostalog, želi promijeniti percepcija Cvjetnog kao 'staračkog doma'. Taj glas, kažu, nije točan.
- Naša su očekivanja prije svega da malo oživimo Cvjetno i konačno maknemo tu stigmu 'staračkog doma' koja nas prati. S obzirom na to da se prošle godine odbor nije okupio, ovo nam je svojevrsni ponovni početak i želimo krenuti pravim stopama, pa ovim putem pozivamo što više ljudi i kolega studenata da nam se pridruže jer čvrsto vjerujemo da uz njihovu podršku možemo napraviti stvarno lijep događaj i pokazati koliko daleko možemo dogurati kada se ujedinimo, iskreni su iz Odbora.
Pozivaju studente da ih zaprate na društvenim mrežama. Ondje će također objavljivati vijesti i sadržaje o ovom događaju.
- Puno bi nam značilo i da nas ekipa zaprati na društvenim mrežama kako bi pratili sve važne datume i prijave za igre koje kreću uskoro. Samo da još za kraj dodamo, spremili smo jako dobre majice, toliko su dobre da mislimo da su ozbiljna konkurencija onima koje su lani bile na Radićevim danima, pa procijenite sami, zaključuju iz Odbora.
