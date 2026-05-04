Smanjen broj upisnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu: Evo koliko ih je na svakom fakultetu

Prijave studijskih programa u sustavu Postani student traju već tri mjeseca, a sada je konačno objavljen i natječaj za upise na fakultete najvećeg, Sveučilišta u Zagrebu. Dio natječaja je i tablica upisnih mjesta koja pokazuje da je ukupna kvota smanjena u odnosu na proteklu godinu.

Upisuje se dvjestotinjak studenata manje nego lani

Konkretno, u 2026. godini na sastavnice zagrebačkog sveučilišta moći će se upisati 13.237 novih studenata, dvjestotinjak manje nego lani. Od 13.237 upisnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu, 11.172 ih je rezervirano za redovite studente, 1.553 za izvanredne, dok je ostatak kvote raspoređen na Hrvate izvan RH i strane studente koji se upisuju po posebnim uvjetima.

Najviše maturanata, njih čak 2.230, može se upisati na studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a ondje je kvota ista kao i prošle godine. S upisnom kvotom od 1.090 mjesta slijedi Filozofski fakultet u Zagrebu, no ondje je kvota u odnosu na lani smanjena za 42 mjesta. Na treći najveći, Pravni fakultet u Zagrebu ove se godine može upisati dodatnih 1.033 studenata, a i ondje je kvota ostala ista. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) je 760 mjesta, a na Prirodoslovno-matematičkom 731 mjesto, odnosno pet manje nego lani. Učiteljski fakultet upisuje 630 novih studenata, četvero više nego protekle godine.

Gdje je smanjena, a gdje uvećana kvota?

Osim na Filozofskom, ukupna kvota značajnije je smanjena na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, gdje je 40 mjesta manje i to na izdvojenoj lokaciji u Vinkovcima. Na ljetnom roku 2026. je 30-ak mjesta manje i na Akademiji dramske umjetnosti. S druge strane, za 35 mjesta povećana je kvota na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, dok je 25 mjesta više na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, ali zato što taj fakultet formalno izvodi studij logopedije koji je jesenas pokrenut u Splitu.

Najmanje studenata i ove godine upisuju Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, samo 18 te Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 35.

Broj mjesta na svakome od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2026. možete vidjeti u tablici u nastavku, a u sklopu dokumenta je i natječaj iz kojeg je vidljivo koji su uvjeti upisa na svaki od studija.

