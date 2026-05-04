Novi detalji u slučaju menze koja ne radi od Božića: 'Prodor vlage, razvoj plijesni i pojava korozije'

Prije dva tjedna studenti Agronomskog fakulteta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu prosvjedovali su pred svojom menzom, koja je zatvorena još od Božića.

Dekan Agronomskog fakulteta, Aleksandar Mešić, rekao nam je da su studenti kao zamjenu privremeno dobili 'food truck' te nas upoznaje s inicijativom Studentskog centra da se u IV. paviljonu, koji dijele sa Šumarskim fakultetom, organizira podjela obroka. Studenti su svoje nezadovoljstvo istaknuli i roštiljanjem pred zgradom zatvorene menze.

Sad smo razgovarali i s dekanom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josipom Margaletićem. On nam otkriva da izvođač radova izvoditelju BISTRA d.o.o. ima ugovornu obvezu sanirati nastalu štetu na menzi.

- Okvirnim sporazumom o javnoj nabavi za izgradnju zgrade Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta od devetog prosinca 2013. godine predviđena je izgradnja Restorana po sistemu 'ključ u ruke'. Uz Okvirni sporazum sklopljeni su i pripadajući Dodatci Sporazumu: Dodatak I prvog veljače 2016. godine i Dodatak II 30. prosinca 2016. godine. Okvirni sporazum su potpisali društvo Bistra d.o.o. kao izvoditelj, Sveučilište u Zagrebu kao naručitelj te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agronomski i (tadašnji) Šumarski fakultet kao supotpisnici, priča nam dekan Margaletić.

Radovi su koštali preko 2,65 milijuna eura

Na temelju Okvirnog sporazuma sklopljeni su pojedinačni ugovori o javnoj nabavi za izgradnju zgrade studentskog restorana s pripadajućim dodacima. Sporazum o korištenju Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta 29. srpnja 2016. godine potpisali su SuZG, Agronomski fakultet, Šumarski fakultet te Studentski centar.

Sporazumom je utvrđeno da je Agronomski fakultet vlasnik zemljišta na kojem se izvode radovi pri čemu se menza daje na korištenje SC-u. Na izgradnju Studentskog restorana utrošeno je preko 20 milijuna kuna (oko 2,65 milijuna eura) od čega je najveći dio financiralo Sveučilište u Zagrebu.

'Oštećenja su nastala na stropnim i zidnim površinama'

Primopredaja radova izvršena ja drugog ožujka 2021. te je sastavljen Primopredajni zapisnik za izvršene radove izgradnje i opremanja zgrade nakon čega je studentski restoran iste godine i otvoren. Međutim, zbog nedostataka na izvedenim radovima koji su se naknadno počeli pojavljivati restoran je privremeno zatvoren krajem 2025. godine.

- Konkretno, oštećenja su nastala na stropnim i zidnim površinama, osobito u kutovima prostorija, te su uzrokovala prodor vlage, razvoj plijesni i pojavu korozije, a posljedično tome i daljnju štetu, uključujući oštećenja ventilacijskog sustava i elektroinstalacija, priča nam dekan Margaletić.

Dekan tvrdi da izvođač radova ima ugovornu obvezu sanacije štete

Rekao nam je da su Sveučilište, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Agronomski fakultet podnijeli izvođaču radova BISTRA d.o.o. zahtjev za otklanjanjem nedostataka i sanaciju štete. Napominje da su izvođača pozvali da sukladno svojim ugovornim obvezama otkloni uočene nedostatke i sanira nastalu štetu.

- Trenutačno smo u komunikaciji s izvoditeljem i vjerujemo kako ćemo u skorom roku pronaći najbolje rješenje kako bi se restoran čim prije sanirao i nastavio koristiti u najboljem interesu naših studenata, zaključio je dekan Margaletić.

Podsjetimo, kamen temeljac za ovu menzu postavljen je 2014. godine, a svoja vrata otvorila je 2021. godine. Koštala je gotovo 3,2 milijuna eura, a prije otvaranja u dva navrata je platila nekoliko tehničkih pregleda, o čemu smo već pisali.