Christina je na vrhu svjetske gimnastike, Tena u rukometnoj reprezentaciji, a obje su i izvrsne studentice

Dizanje u 8 ujutro, trening od tri do četiri sata, ručak pa predavanja, tempo je kojeg ne može svatko pratiti, ali studentici i gimnastičarki Christini Zwicker tako izgleda skoro svaki dan. S nepune četiri godine po prvi put je ušla u gimnastičarsku dvoranu, a svoju karijeru i dalje razvija.

- Tijekom jednog obiteljskog ljetovanja, šetajući rivom, vidjela sam akrobate kako izvode salta, stojeve i razne elemente koji su me u tom trenutku potpuno fascinirali. Okrenula sam se prema roditeljima i rekla: 'Jednog dana želim biti kao oni'. Po povratku u Zagreb upisali su me u Zagrebačko tjelovježbeno društvo 'Hrvatski sokol', klub u kojem sam i danas. Ta dječja fascinacija vrlo brzo je prerasla u ljubav prema sportu, i ono što mi je možda najposebnije, ta ljubav se nije promijenila ni danas, rekla nam je Christina.

U dvadeset godina koliko se bavi gimnastikom pamti mnoge lijepe, ali i ne toliko drage trenutke, no vjeruje kako su svi ti trenutci zaslužni za to što ona danas jest.

- Prijelaz iz juniorske u seniorsku kategoriju, kada sam doživjela ozbiljniju ozljedu, puknuće pete metatarzalne kosti. U tom trenutku nisam bila sigurna hoću li uopće nastaviti trenirati, pogotovo jer hrvatska ženska gimnastika tada još nije bila na razini na kojoj je danas. Ipak, nešto me zadržalo u dvorani. Nakon povratka, dokazala sam sama sebi da mogu. Imala sam izuzetno uspješnu sezonu i završila kao peta na svjetskoj rang-listi. Ne bih izdvojila jedan trenutak, nego cijeli proces. Svaka pobjeda, ali i svaki poraz i svaka prepreka oblikovali su me i naučili me da se ne odustaje i da je sve moguće, koliko god teško izgledalo na početku, podijelila je s nama Christina. Studentica i gimnastičarka Christina Zwicker | Foto: ZŠEM

Sportska karijera traje, ali ne vječno

Christina je višestruka državna prvakinja s medaljama s World Cupa i finalistica Europskog prvenstva, no iako je njena ljubav za gimnastikom velika, po završetku srednje škole morala je pogledati dalje od sljedećeg nastupa te odrediti u kojem smjeru vidi svoju budućnost.

- Sportska karijera, pogotovo u gimnastici, ima svoj vijek trajanja. Upravo zato sam znala da moram paralelno graditi i drugi put. Upis studija za mene nije bio opcija, nego logičan korak. Kod odabira fakulteta tražila sam kombinaciju kvalitete obrazovanja i fleksibilnosti koja mi je potrebna zbog sportske karijere. ZŠEM me privukao svojom reputacijom, međunarodnim akreditacijama i mogućnostima koje nudi, ali i pristupom prema studentima. Već pri prvom kontaktu s profesorima vidjela sam da postoji razumijevanje za sportaše i da ću moći uskladiti sve svoje obveze, podijelila je s nama Christina.

Reputacija i međunarodne akreditacije koje Christina spominje nisu prazne riječi. ZŠEM je prva hrvatska poslovna škola s prestižnom AACSB akreditacijom, koja ju svrstava među 5% najkvalitetnijih poslovnih škola u svijetu, u društvo Harvarda, Yale i Stanforda.

Uz to je i prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje najbolja institucija među privatnim i javnim visokim školama i fakultetima u području ekonomije u Hrvatskoj, a francuski portal Eduniversal već 13 godina za redom proglašava ZŠEM najboljom poslovnom školom u zemlji. Studentica i gimnastičarka Christina Zwicker | Foto: ZŠEM

Što sport uči o učenju?

Dok Christina velik dio svog vremena provodi u gimnastičarskoj dvorani, Tena Japundža ga provodi u rukometnoj. Svoj sportski put gradi igrajući za Lokomotivu i Hrvatsku žensku reprezentaciju, a uz dvoranu je pronašla recept za balansiranje dviju karijera.

- Uvijek se vodim time da mi je oboje prioritet, pokušavam maksimalno odraditi i jedno i drugo jer ne volim zapostavljati stvari. Ako sam odabrala oboje, onda ću se potruditi da oboje odradim kako treba. Uz dobru organizaciju uvijek ima vremena za sve pa se ja trudim da tako bude i mislim da uspijevam u tome. Disciplina i upornost su svakako dvije stavke koje sam prenijela iz sporta i za koje mislim da su mi omogućile da sve fakultetske obaveze rješavam. Sportaši općenito imaju puno bolju organizaciju vremena za učenje upravo zato što ga imaju manje pa onda znate da to morate odraditi u tom vremenu, podijelila je s nama Tena.

Prve susrete s rukometnom dvoranom imala je u djetinjstvu, a za tu ljubav zaslužna je njena majka.

- Rukometom sam se počela baviti u prvom razredu osnovne, ali sam i prije kao mala provela djetinjstvo u dvorani jer mi je mama rukometna trenerica. Nekako mi je prirodno bilo da nastavim se time baviti i otpočetka sam shvatila da mi je zanimljivo, i evo tako je ostalo i do sada. Oduvijek sam paralelno trenirala uz školu, cijelu osnovnu i tenis i rukomet, ali u srednjoj školi sam se ipak opredijelila za rukomet, rekla nam je Tena. Studentica i rukometašica Tena Japundža | Foto: ZŠEM

Iako rukomet trenira od prvog razreda osnovne škole, vjeruje kako ne može živjeti isključivo na sportskoj karijeri.

- Znam da rukomet neću igrati dovijeka, a i nije sport kojim se može osigurati doživotna egzistencija, tako da se spremam i za život nakon sporta. Prvenstveno sam upisala ZŠEM jer sam znala da imaju najbolji MBA program, a odlukom sam zadovoljna jer mi je jako zanimljivo i stvarno se ulazi u susret sportašima i njihovim obavezama, rekla nam je Tena.

Ključ u usklađivanju fakultetskih i sportskih obaveza su susretljivi profesori. Na ZŠEM-ovom MBA programu studenti nisu samo broj u dvorani već ih se tretira kao ljude sa svojim prednostima i slabostima.

Studenti mogu izbarati jednu od devet koncentracija MBA programa u trajanju od 12 mjeseci. Upisom na program slušaju predavanja hrvatskih i stranih profesora te stručnjaka uz praktičan pristup kroz računalne simulacije. Program je uvršten u top 200 MBA programa u svijetu i top 60 u Europi prema QS Global MBA Rankingu.

Studij koji razumije što znači biti profesionalni sportaš

Odabir pravog fakulteta za profesionalnog sportaša nije samo izbor studijskog programa. Studenti sportaši moraju se pitati hoće li netko razumjeti da ponekad ispit mora čekati na Europsko prvenstvo, a ne obrnuto. Obje naše sugovornice su to znale kad su birale gdje će studirati i obje su pronašle fakultet koji tu logiku dijeli s njima.

- Zbog natjecanja i priprema nerijetko sam morala odgađati ispite, seminare ili projekte. Profesori su uvijek imali razumijevanja, a mislim da je ključ bio u tome što sam kroz cijelo školovanje bila odlikašica i održavala visoku razinu odgovornosti i rezultata. Postojalo je međusobno povjerenje, znali su da ću sve obveze izvršiti, samo je ponekad bilo pitanje kada. Kolege su također uvijek bili velika podrška. Pomagali su mi s materijalima i informacijama koje sam propustila, tako da nikada nisam imala problema s nadoknađivanjem. Tijekom studija imala sam priliku provesti godinu dana u Norveškoj, na ZŠEM-ovom partnerskom sveučilištu, što mi je omogućilo ne samo akademski razvoj, nego i trening u drugačijim uvjetima te jedno potpuno novo iskustvo, podijelila je s nama Christina. Studentica i gimnastičarka Christina Zwicker | Foto: ZŠEM

Christina i Tena nisu jedine koje uspješno balansiraju dvije različite karijere. Na ZŠEM-u trenutno studira više od 25 kategoriziranih sportaša, a među njim je više od 15 koji su nositelji medalja državnih i svjetskih prvenstava.

Prijediplomski studij organiziran je prema obvezama aktivnih sportaša, a e-learning omogućuje studentima da nadoknade propuštena predavanja kada god to raspored dopusti. Propušteno se može nadoknaditi kroz individualne konzultacije s profesorima, na kampusu, online ili kroz demonstrature.

Razvojem pristupa dualne karijere, fakultet pokazuje kako sport i studij nisu u sukobu već se potiče na bavljenje aktivnostima. Zbog takvog pristupa oko 10 posto studenata ZŠEM-a ima barem jednom dnevno trening. Studentica i rukometašica Tena Japundža | Foto: ZŠEM

I medalje i diplome

Christina i Tena znaju što žele dalje, u dvorani, ali i na fakultetu. Obje imaju cilj završiti MBA studij i nastaviti se baviti sportom kojeg vole. Njihov put pokazuje da se to dvoje ne mora isključivati, a ZŠEM nudi upravo onaj okvir u kojem takva kombinacija postaje moguća, bez obzira na to koji studij odabereš.

Na prijediplomskoj razini dostupna su dva programa. Ekonomija i management četverogodišnji je studij koji pokriva ekonomiju, management, računovodstvo, financije, poduzetništvo, marketing i poslovno pravo. Studij priprema za vođenje odjela i korporacija, ali i za pokretanje vlastite ili preuzimanje obiteljske tvrtke, a održava se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Drugi program jest poslovna matematika i ekonomija, idealan za one koje zanimaju brojke i biznis. Studenti stječu ekonomsko-matematičku podlogu za rad u bankama, osiguravajućim društvima i financijskim institucijama, ali i logistici, telekomunikacijama ili softverskim tvrtkama.

Nakon četverogodišnjeg preddiplomskog studija, studenti imaju priliku završiti i MBA program u jednoj od devet koncentracija, a više o njemu možete pročitati ovdje.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment.