Fakultet odlučio: Mijenjaju se uvjeti za upis studija, odbili pobunjene studente

Iz Ureda dekana Građevinskog fakulteta u Zagrebu za srednja.hr kažu da izmjena koju su studenti predložili nije usvojena.

Studente Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (GFZG) koji su produljili trajanje prijediplomskog studija fakultet će ipak penalizirati prilikom upisa diplomskog studija. Podsjetimo, GFZG je ranije donio 'Odluku o uvjetima upisa i razredbenom postupku za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2026./2027' s nekim novinama.

Studenti smatraju da su nepravedno zakinuti

Kako su iz Ureda dekana Domagoja Damjanovića ranije objasnili za srednja.hr, izmjene se primarno odnose na vrednovanje trajanja studiranja na odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom studiju s maksimalno 150 bodova. To znači da će studenti koji su prijediplomski studij završili 'u roku', bez produljivanja godine, ostvariti 150 bodova za upis na diplomski studij.

- Prema Odluci se ne oduzimaju bodovi, već se dodatno vrednuje završetak studija u kraćem vremenu. Za studente koji su studirali 3 godine sa 150 bodova, dok oni koji su studirali maksimalnih 6 godina ne dobivaju bodove. Za trajanje studiranja između 3 i 6 godina raspodjela bodova je linearna između 150 i 0. Ovakvim načinom vrednovanja potiče se završetak studiranja u kraćem roku, pojasnili su tada iz Ureda dekana.

Studenti su se glasno požalili i naveli više razloga zašto se protive ovoj novini. Smatraju, između ostalog, da nije u redu da se ovakva Odluka nameće retroaktivno te da bi se trebala primjenjivati tek od budućih generacija koje bi na vrijeme bile svjesne kako odluka o produljenju studija može utjecati na njihovu budućnost. Također, smatraju da će ovako njihovim kolegama iz drugih gradova, 'gdje su studiji Građevinarstva manje zahtjevni nego u Zagrebu', biti jednostavnije upisati diplomski studij na njihovom fakultetu nego njima samima. Sve njihove argumente, kao i protuargumente Uprave, možete pročitati ovdje.

'Predložena izmjena nije usvojena'

Iz Ureda dekana tada su nam rekli da postoji mogućnost izmjene ove Odluke.

- Svjesni smo da novine unose zabrinutost i nisu uvijek lako prihvaćene. Na inicijativu Studentskog zbora održan je sastanak studenata s dekanom i prodekanicom za nastavu, na kojem su svi zainteresirani studenti imali priliku iznijeti svoje stavove vezano za predmetnu Odluku. Zaključak sastanka je da će se dodatno razmotriti predmetna Odluka, rekli su iz Ureda dekana.

Ipak, od izmjene – ništa. Kako su nam kratko prokomentirali, predložena izmjena nije usvojena.

- Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. travnja 2026. predložena je, sukladno zamolbi Studentskog zbora, izmjena Odluke o uvjetima upisa i razredbenom postupku za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2026./2027. Međutim, predložena izmjena nije usvojena, slijedom čega je na snazi ranije donesena Odluka, zaključili su iz Ureda dekana.