Doznajemo detalje Radićevih dana: 'Majice su besplatne, popis izvođača još uvijek nije zaključen'

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) potvrdio je da ni ovi Radićevi dani neće proći bez tradicionalnih majici, a najavljuju i druga iznenađenja.

Dio studenata proteklih tjedana iskazuje nezadovoljstvo organizacijom Radićevih dana 2026., koji će se održati od 21. do 23. svibnja. Neki nisu zadovoljni najavljenim glazbenim izvođačima, dok neke brine to što još uvijek nije osvanuo natječaj za tradicionalne majice.

Majice će biti besplatne

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) za srednja.hr kažu da s velikim zadovoljstvom mogu potvrditi da će se majice za Radićeve dane tiskati i ove godine.

- Trenutno dizajneri rade na finalnom vizualnom rješenju koje će uskoro biti predstavljeno studentima. Ove godine uvodimo značajnu promjenu - u suradnji sa Studentskim zborom donijeli smo odluku da će se majice dijeliti besplatno, čime želimo dodatno podržati studentski standard i zajedništvo. Troškove tiska zajednički će snositi SC Zagreb i Studentski zbor, otkrivaju iz SCZG-a.

Kad je riječ o izvođačima, napominju da popis još uvijek nije zaključen.

- Popis izvođača za Radićeve dane 2026. još uvijek nije zaključen. Svaki dan putem naših društvenih mreža objavljujemo nova imena, gradeći atmosferu do samog početka. Pripremamo i određene programske novitete koji do sada nisu bili dio manifestacije, no detalje ćemo otkrivati postupno kako bismo zadržali element iznenađenja za naše studente, najavljuju iz SCZG-a.

Radićevi dani 2026. uz pojačanu kontrolu

Dodaju da im je i ove godine prioritet sigurnost studenata i zaštita domske imovine. Poučeni iskustvima iz prethodnih godina, ističu, ove će godine angažirati dodatan broj zaštitara i pojačati kontrolu na ključnim točkama u domu.

- Međutim, želimo naglasiti da nikakva kontrola ne može zamijeniti osobnu odgovornost. Ovim putem apeliramo na sve studente da čuvaju svoj dom, paze na sebe i svoje prijatelje kako bi manifestacija protekla u najboljem mogućem svjetlu, bez nepotrebnih šteta i incidenata. Radujemo se još jednim Radićevim danima i pozivamo sve studente da nam se pridruže na ovom jedinstvenom studentskom događaju, zaključuju iz SCZG-a.

Podsjetimo, prema do sada objavljenim informacijama studente će u petak 22. svibnja zabavljati bend Šesti paviljon te pjevačica Andrea Šušnjara. Subota je pak rezervirana za studenta Brunu Račkog & grupu Valovi te Indiru Forzu.