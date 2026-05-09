Koliko će Radićevi dani koštati SC? Cifra je pozamašna, a studenti zasad baš i nisu zadovoljni

Studenti baš i nisu zadovoljni dosadašnjom organizacijom predstojećih Radićevih dana, a SCZG je za nju predvidio na desetke tisuća eura.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) će na ovogodišnje Radićeve dane utrošiti na desetke tisuća eura, a brojni studenti razočarani su njihovom organizacijom. Neki prstom upiru u popis izvođača. Na njemu se trenutačno nalaze Andrea Šušnjara, koja je na Radićevim danima nastupila i 2023. godine s grupom Magazin, Indira Forza, Šesti paviljon i Bruno Rački & grupa Valovi.

52.000 eura u planu javne nabave

Zavirili smo u plan javne nabave SCZG-a za 2026. godinu i provjerili njihove troškove za ovogodišnje Radićeve dane. U njemu stoji kako je za 'uslugu najma tehničke produkcije' predviđeno 26.500 eura, dok je za 'uslugu agencije za glazbu i marketing' predviđeno 25.500 eura.

Za usporedbu, predviđeni trošak najma tehničke produkcije prošle je godine iznosio 26.300 eura, a agencije za glazbu i marketing 24.000 eura. O troškovima koji ih očekuju ove godine ranije ovog tjedna razgovarali smo i sa SCZG-om.

SCZG: 'Važno je naglasiti specifičnost ovogodišnjeg modela financiranja'

Kako su nam rekli, organizacija manifestacije ove veličine, koja uključuje tehničku produkciju, osiguranje, izvođače i logistiku, predstavlja značajnu investiciju.

- SC Zagreb na Radićeve dane gleda kao na ulaganje u kvalitetu života studenata, a važno je naglasiti i specifičnost ovogodišnjeg modela financiranja. Naime, veliku većinu, odnosno gotovo 100 posto financijskih troškova Radićevih dana ove godine pokrit će naši sponzori i donatori. Ovim putem im se, u ime Studentskog centra u Zagrebu i svih studenata, iskreno zahvaljujemo na podršci. Naši partneri su Zagrebačka banka, OTP banka, BAT, Coca-Cola, Carlsberg Croatia, Badel 1862, Nestlé, Red Bull, Croatia osiguranje, Arriva, Atlantic Grupa, Narodne novine, AKD, Franck i Studenac, zaključuju iz SCZG-a.

Dodajmo da će SCZG tradicionalne majice za Radićeve dane ove godine tiskati i studentima besplatno dijeliti u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Prethodnih godina studenti su majice plaćali sami. Također, rekli su nam, još uvijek nisu otkrili cijeli popis izvođača na ovogodišnjoj manifestaciji.