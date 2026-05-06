Još jedno veliko sveučilište smanjilo broj upisnih mjesta, evo koliko ih je na svakom faksu

Smanjen broj upisnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu: Evo koliko ih je na svakom fakultetu
Na fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu ove se godine može upisati 13.237 novih studenata, dvjestotinjak manje nego lani.
14:59 2 d 04.05.2026
06. svibanj 2026.
Sveučilište u Osijeku raspisalo je natječaj za upise: mjesta je manje nego lani, a najviše brucoša i ove godine prima Filozofski fakultet.
Od početka veljače u tijeku su prijave studija u sustavu Postani student, dok će početkom lipnja započeti ljetni rok državne mature. I četvrto najveće, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, raspisalo je natječaj za upise na studije.
Iz njega su vidljive i upisne kvote u 2026., a broj mjesta nešto je manji nego protekle godine. Konkretno, ove se godine na studije osječkog sveučilišta može upisati 3.663 maturanata, dok je lani kvota bila veća za 165 mjesta. Na studije se u redovitom statusu može upisati 2.880 novih studenata, a u izvanrednom njih 654, dok je ostatak kvote raspoređen na strane studente i Hrvate izvan RH.
Promatrano po pojedinačnim fakultetima, najviše studenata može se upisati na Filozofski u Osijeku, njih 538. Slijede Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti s 420 mjesta te Pravni s ukupno 415 mjesta. Osječki Ekonomski fakultet upisuje 350 novih studenata, a maturante će interesirati i podatak da Medicinski upisuje 202 maturanata, a Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT), njih 150.
Kada je riječ o troškovima upisa na sastavnice Sveučilišta u Osijeku, sastavnice koje koriste indeks naplaćuju troškove 60 eura, sastavnice koje koriste e-indeks 40 eura te 7 eura za projekte Studentskog zbora Sveučilišta.
U dokumentu u nastavku možete vidjeti koliko se studenata upisuje na svaki od studija Sveučilišta u Osijeku u 2026. godini.
