Upravo je pokrenut novi studij mehatronike i robotike: Poznato i što treba položiti na maturi za upis

Sveučilište u Zadru pokrenulo je novi studij i to u STEM području. Riječ je o studiju mehatronike i robotike, trećem takvom u Hrvatskoj.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje uzdala je dopusnicu Sveučilištu u Zadru za izvođenje novog sveučilišnoga prijediplomskog studija mehatronika i robotika.

- Pokretanje studija mehatronika i robotika predstavlja jedan od strateški najznačajnijih iskoraka Sveučilišta u Zadru u području tehničkih znanosti i prvi je sveučilišni studij toga profila u Zadarskoj županiji. Studij je akreditiran u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje interdisciplinarnih tehničkih znanosti, izvijestili su sa Sveučilišta u Zadru.

Što se boduje na upisima?

Studij će se izvoditi već od akademske godine 2026./2027. i već je dostupan za prijavu u sustavu Postani student. Kako ondje stoji, osim ocjena iz srednje škole, boduju se na upisima i B razine Hrvatskog i Engleskog jezika te A razina Matematike. Izborni predmeti na maturi nisu obvezni, ali polaganjem Informatike ili Fizike maturanti mogu dobiti dodatne bodove. Dodatne bodove donosi završen srednjoškolski strukovni program mehatronike ili robotike.

Izravan upis mogu ostvariti učenici koji su postigli prva tri mjesta na državnim ili županijskim natjecanjima u Informatici, Matematici i Fizici ili državnom iz Mehatronike ili Robotike. Upisna kvote za nadolazeću godinu je 30 redovitih i 10 izvanrednih, a sam studij traje tri godine te se po završetku stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer mehatronike i robotike (univ. bacc. ing. mech.).

- Program je koncipiran kao interdisciplinarni studij koji integrira temeljna znanja iz strojarstva, elektrotehnike, računarstva i automatizacije, s naglaskom na praktičnu primjenu kroz laboratorijske vježbe, projekte i obveznu stručnu praksu od najmanje 160 sati kod industrijskih partnera, navode sa Sveučilišta u Zadru.

'Na hrvatskom tržištu rada postoji izražen i rastući deficit stručnjaka'

U priopćenju za medije odgovorili su i na pitanje zašto su odlučili pokrenuti ovaj studij. Kako ističu sa zadarskog sveučilišta, mehatronika i robotika nalaze se u središtu tehnoloških procesa Industrije 4.0 i Industrije 5.0, tj. napredne automatizacije, digitalizacije, povezivanja proizvodnih i korisničkih sustava, umjetne inteligencije i ostalih srodnih područja.

- Na hrvatskom tržištu rada postoji izražen i rastući deficit stručnjaka koji objedinjuju kompetencije iz spomenutih disciplina, a potreba je posebno vidljiva u sektorima koji su nositelji gospodarskoga razvoja Zadarske županije i šire regije: industrijskoj proizvodnji i automatizaciji, brodogradnji i pomorstvu, logistici i transportu, prehrambenoj industriji, poljoprivredi i akvakulturi, energetici, građevinarstvu te zdravstvenom sektoru. Pokretanjem ovoga studija Sveučilište u Zadru, koje je tradicionalno orijentirano prema društvenim i humanističkim znanostima, ostvaruje važan strateški cilj jačanja STEM područja te otvara nove mogućnosti suradnje s gospodarstvom, znanstvenim institucijama i javnim sektorom. Mladima Zadarske županije omogućuje se obrazovanje u perspektivnom i traženom zanimanju u vlastitoj sredini, čime se izravno doprinosi zadržavanju tehničkoga kadra u regiji i njezinu dugoročnom razvoju, zaključuju sa Sveučilišta u Zadru.

Inače, prema podacima u sustavu Postani student, istoimeni studij mehatronike i robotike trenutačno izvode još Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i Tehnički fakultet u Rijeci. Razine predmeta koje se polažu na maturi za upis tih studija iste su kao i na zadarskom sveučilištu.

