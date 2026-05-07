Studentski zbor na raspolaganje dobio najveću svotu novca do sad: 'Ovo je povijesni proračun'

Kroz ranija razdoblja proračun zagrebačkog Studentskog zbora uglavnom se smanjivao ili ostajao nepromijenjen, a sada je rekordno narastao.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) usvojila je, a Senat Sveučilišta potvrdio, proračun za nadolazeće razdoblje u ukupnom iznosu od 368.044,64 eura. Time je ostvaren jedan od najvažnijih financijskih iskoraka u novijoj povijesti studentskog predstavništva na Sveučilištu u Zagrebu.

'Povijesni proračun'

Riječ je, kažu iz SZZG-a, o povijesnom proračunu. Ne samo zbog njegova ukupnog iznosa, nego i zato što predstavlja jasan pokazatelj promjene dugogodišnjeg trenda.

- Naime, kroz ranija razdoblja proračun Studentskog zbora uglavnom se smanjivao ili ostajao nepromijenjen, dok je sada napravljen značajan iskorak prema stabilnijem i ambicioznijem financiranju studentskih aktivnosti, poučili su iz SZZG-a.

Rast od približno 44 posto

Dodaju da se najvažniji dio tog iskoraka odnosi na osnovnu proračunsku prihodovnu stavku iz programskih ugovora, koja je povećana s dosadašnjih 236.000 eura na 340.000 eura.

- To predstavlja rast od približno 44 posto, čime se značajno jačaju mogućnosti Studentskog zbora u provedbi programa, projekata i inicijativa usmjerenih na poboljšanje studentskog standarda, kvalitete studiranja i studentskog života.



Ovo povećanje nije slučajno, nego je rezultat kontinuiranog i odgovornog rada Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u protekla dva saziva, naročito kroz dobru suradnju s Upravom Sveučilišta, koja je prepoznala potrebu za snažniju potporu studentskom predstavništvu na čemu joj se zahvaljujemo, zaključili su iz SZZG-a.