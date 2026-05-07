Za ovaj studentski posao satnica se udvostručila u odnosu na lani, no ne može ga raditi bilo tko

Za posao spasioca u Zagrebu nova je satnica 13 eura, no to može raditi samo osoba koja ima licencu. Brzi tečaj počinje već idući tjedan.

Bliži se turistička sezona, za studente ona obično znači priliku za dodatni rad, a upravo je ovo razdoblje u kojem studenti ugovaraju takve poslove. Onima koji žele ostati raditi u Zagrebu priliku nudi ustanova Upravljanje sportskim objektima, koja uoči ljetne sezone zapošljava dodatne spasioce.

Ove godine nude znatno bolje uvjete – satnica je gotovo udvostručena i iznosi 13,00 eura po satu, za razliku od prošlogodišnje kada je iznosila 6,90 eura. No, taj posao može raditi samo osoba koja je licencirani spasioc.

- Ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima traje od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvaća SP Mladost, BK Svetice, BK Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun. Kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja, povećana je potreba za licenciranim spasiocima. Posebno ističemo kako će kupalište Bundek od ove godine ponovno imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih ljetnih lokacija za odmor i rekreaciju. Spasioci se zapošljavaju putem studentskog ugovora, a povećana satnica vrijedi tijekom cijele ljetne sezone, navode iz ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Dobra vijest za sve one koji još nemaju licencu je da postoji mogućnost brzog osposobljavanja putem tečajeva koje organizira Hrvatski Crveni križ, a održavat će se od 11. do 24. svibnja 2026. na bazenima Jelkovec.

- Pozivamo sve zainteresirane da se prijave i postanu dio tima koji brine o sigurnosti kupača na zagrebačkim kupalištima, navode iz ustanove Upravljanje sportskim objektima.

